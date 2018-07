Inhalt Seite 1 — In den Händen der Polizei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Autor dieses Berichtes, Thomas Sieverts, ist Professor für Städtebau an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin.

Berlin, im April

Ich stand als Beobachter eines friedlichen, von Studenten über Megaphon zur Gehaltlosigkeit aufgerufenen Demonstrationszuges an der Ecke Kurfürstendamm/Meinecke-Straße. Die Studenten vermieden die Konfrontation mit der Polizei. Sie folgten deshalb der Aufforderung, den Kurfürstendamm in Richtung Meinecke-Straße zu verlassen. Während sie in Richtung Litzenburgerstraße abzogen, wurde die Meinecke-Straße mit einer zweiten Polizeikette von der anderen Seite geschlossen. In diesem Ring wurden die Studenten zusammengedrängt und wurden zusammengeprügelt. Sie leisteten keinen Widerstand; ihr Megaphon-Sprecher forderte sie auf, friedlich zu bleiben und sich gewaltlos zu ergeben. Die Demonstranten hoben die Arme. Über Polizeilautsprecher wurde ihnen mitgeteilt, sie seien vorläufig festgenommen. Unter den neugierigen Blicken von Oster-Touristen und neufürstendamm-Bummlern wurden sie in bereitstehende Polizeifahrzeuge verladen.

Ich beobachtete einen Polizisten, der eine ältere, offensichtlich nicht zu den Demonstranten gehörende Dame im brutalen Polizeigriff zusammen mit einem Mädchen abführte. Ich fragte ihn nach der Dienstnummer. Keine Antwort. Statt dessen sprangen vier Polizisten aus der Kette vor, packten mich an Armen und Füßen, rissen mir die Knöpfe vom Mantel und schleiften mich in den Polizeiring. Dort erklärten sie mich für festgenommen und stießen mich, zusammen mit den beiden Frauen, in den Polizeiwagen.

Unter starker Bewachung wurden wir zuerst in die Polizeikaserne in der Friesenstraße, dann in die jetzt als Polizeischule dienende Kaserne in Spandau gebracht. Die Kasernenkorridore waren mit schweren Rundstahlgittern gesichert. Wir wurden mit zwölf Mann in einem Raum untergebracht. Als einzige Sitz- und Schlafgelegenheit erhielten wir für zwölf Häftlinge acht Matratzenteile, von denen je drei zu einer Matratze gehören. Wolldecken gab es nicht, auch keine Tische und Stühle, ebenfalls weder Toilettenpapier noch Seife.

Die Verpflegung war völlig unzureichend. Wir waren gegen 17 Uhr festgenommen worden. Gegen Mitternacht erhielten wir eine kleine Suppenportion ohne Brot, nach weiteren zehn Stunden ein trockenes Brötchen und einen Becher Kaffee-Ersatz. Die Möglichkeit, unsere Verwandten zu benachrichtigen oder Kontakt mit einem Rechtsanwalt aufzunehmen, wurde uns erst nach Stunden gewährt. Ich konnte meine Frau erst nach sieben Stunden anrufen.

Eine Belehrung über Zweck und beabsichtigte Dauer der Inhaftierung wurde uns vom verantwortlichen Polizeioffizier nicht gegeben. Am nächsten Morgen wurden wir dem kriminalpolizeilichen Erkennungsdienst vorgeführt und mußten die unwürdige Prozedur des Photographierens und der Fingerabdrücke über uns ergehen lassen. Wir wurden nicht angehört und durften nichts zu Protokoll geben.