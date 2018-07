Inhalt Seite 1 — Invasion der Multiples Seite 2 Auf einer Seite lesen

... und in Paris

Paris, Anfang April

er die Unverschämtheit hat, die britische Kunst der Gegenwart und deren Markt mit einhundertneunundzwanzig Zeilen zu traktieren, der dürfte auf das französische Pendint gerechterweise nicht einmal die Hälfte dieser Zeilenzahl verschwenden. Im Falle Frankreichs (das ist immer noch Paris) schmerzt es indessen doppelt, die Malaise beim Namen zu nennen.

Der Respekt vor der jahrhundertealten Vorrangstellung der französischen Kunst verbietet es beinahe, den Gesang zu singen, der zu singen wäre. Die verehrungswürdige Ecole de Paris aber ist – im internationalen Vergleich – zu einer Hilfsschule (oder zu einer Akademie?) herabgesunken. Nichts spricht hierfür deutlicher als die Tatsache, daß Galeristen wie Künstler wie Kritiker links und rechts der Seine heute gleichermaßen allergisch auf den Begriff dieser Ecole de Paris reagieren, der vor zehn Jahren noch Weltgeltung hatte. Der Besucher bekommt immer wieder zu hören, daß „große Kunst Weltkunst“ sei – und daß es immerhin noch Dubuffet gäbe ...

Die großen französischen Künstler unserer Zeit ließen sich demnach am Daumen einer Hand aufzahlen. Gar so traurig ist es zwar nicht, aber in Kunsthandelskreisen macht man sich nichts mehr darüber vor, daß sich das Schwergewicht der zeitgenössischen Kunstproduktion nach New York hin verlagert hat – und das Geschäft damit erst recht.

Immerhin scheint der französische Kunsthandel aus der schweren Krise der Jahre 1962 bis 1965 herausgefunden zu haben. Der neue Realismus französischer Prägung (Armand, Tinguely, Raysse, Niki de Saint Phalle, Hans, Spoerri) hat hierzu wesentlich beigetragen, aber auch die Künstler der Graupe de Recherche d’Art Visuel (Le Parc, Morellet, Rossi und Yvaral) haben der französischen Kunst der Gegenwart (und dem Handel damit) aus der Verlegenheit geholfen.

Eine Galerie wie die von Denise René hat nicht den geringsten Anlaß zur Klage, freilich nicht zuletzt dank der ungeheuren Produktivität und international gerühmten Kreativität eines Victor Vasarely. In dessen Studio in Anette sur Marne, eine Autostunde von Paris entfernt, haben an die zehn Gehilfen alle Hände voll zu tun, die Einfälle ihres Meisters zu realisieren, die zum Exportschlager Numero eins der bildenden Kunst „Made in France“ geworden sind. Wie denn Vasarely – neben Dubuffet – zur (beinahe) beherrschenden Figur der französischen Kunstscene geworden ist, nicht zuletzt durch sein konsequentes Eintreten für die ars multiplicata, für seriell hergestellte Objekte (Multiples) – im Unterschied zu einmaligen „Originalkunstwerken“.