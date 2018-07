Von Hilke Schlaeger

Vor nicht allzu langer Zeit ließen sich die Überlegungen zur Hochschulreform in einem, zugegeben stattlichen, Band noch einigermaßen unterbringen. Wer sich heute daran macht, auch nur die Vorschläge des letzten Vierteljahres zu sortieren, findet unversehens auf seinem Schreibtisch einen hohen Stapel Papier, dazu einige umfangreiche Broschüren – nicht gerechnet ein Extrahäufchen mit Ankündigungen, wer sich wo gerade Gedanken über was macht.

Viele machen sich Gedanken, das zumindest ist sicher. An Deutschlands hohen Schulen und in Deutschlands mit der Hochschule liierten Verbänden und wissenschaftspolitischen Institutionen wird fieberhaft gearbeitet. Bei Kenntnis der Sitzungsdaten und der Normalgeschwindigkeit, mit der Resolutionen und Detailpläne entstehen, kann man sich ausrechnen, wie schnell der Papierstapel steigen wird – bis zu dem gespenstischen Zeitpunkt, an dem Reformvorschläge unter „Nachrichten vom Tage“ einzuordnen und nur dann noch überschaubar sind, wenn man die Nachrichten vom Vortage konsequent vergißt.

Im Januar machte die Westdeutsche Rektorenkonferenz Schlagzeilen mit der „Godesberger Erklärung“, in der die Rektoren ihre „persönlichen Vorstellungen von der Universität in einem demokratischen Staat“ formulierten: ehrenhaft und kompromißgeneigt, bedächtig und ohne allzu konkrete Vorstellungen, wie – um nur ein Beispiel zu nennen – etwa die Rolle der Studenten in der Selbstverwaltung der Hochschule zu beschreiben wäre. Dennoch war der Wunsch nach effektiver Selbstreform und Selbstkontrolle durchaus zu entdecken.

In Hamburg veröffentlichten fast gleichzeitig neun Professoren „81 Leitsätze zur Universitätsreform“; sie meinten, die Hochschullehrer hätten ihre Stimme bisher zu wenig erhoben. Der Aufstand der Jungen war das nicht, wohl aber ein gemäßigt progressiver Versuch, noch einmal um Vertrauen in die Universität zu werben und in ihre Fähigkeit, selber für die Reform zu sorgen. Die Professoren taten, was viele seit Jahren von der Hochschule verlangen: Sie nannten konkrete Punkte, über die diskutiert werden muß – Präsidialverfassung, Verkleinerung der Entscheidungsgremien, Hochschuldidaktik, Prüfungspraxis und manches andere. Die Leitsätze wurden mit Recht zum hochschulpolitischen Bestseller.

In einigen Punkten trafen sich hier die Lehrenden mit den Lernenden. Der Hamburger AStA war in einem Entwurf zur neuen Verfassung der Hochschule ebenfalls für den Präsidenten an Stelle eines alle Jahre wechselnden Rektors und gegen die Trennung von akademischer und wirtschaftlicher Verwaltung.

Anders als die Professoren allerdings sahen die Studenten ihre eigene Rolle bei allen Universitätsentscheidungen. Zwar beharrten sie nicht auf der Drittelparität, wohl aber auf „effektiver Parität“ und Mitbestimmung auch bei Berufungs- und Forschungsfragen. Und was die Dozenten der Universität im allgemeinen und der Studentenschaft im besonderen absprachen, das Recht zu einem politischen Mandat, wollten sich die Studenten auf keinen Fall nehmen lassen.