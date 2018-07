Inhalt Seite 1 — Jetzt muß der Wissenschaftsrat entscheiden statt zu empfehlen Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Unter dem Druck rebellierender Studenten, denen dafür zu danken ist, überschlagen sich seit einigen Monaten die Hochschulreformvorschläge: Jede Fakultät will die ihren schleunigst unter Dach und Fach bringen; jedes Bundesland will das erste sein, das Ergebnisse vorweisen kann; kein Studentenverband, kein Professor, der nicht auch das Seine an höchst wünschenswerter, hier freilich verfehlter Privatinitiative beizutragen hätte.

So geht das alles nicht. Wir müssen dem Kultusminister Vogel von Rheinland-Pfalz völlig recht geben: Wo die längst nur noch auf dem Papier existierende Autonomie der Universitäten ins Chaos zu münden droht, muß die Regierung eingreifen.

Die Rektoren brauchen nicht gleich à la Pawlow zu protestieren. Die Landeskultusverwaltungen werden uns nicht zitieren.

Es genügt uns nämlich auch nicht, daß in elf Kultusministerien der Länder jetzt Hochschulgesetze, wie gestern in Baden-Württemberg, morgen in Hamburg, durchgepeitscht werden.

An irgend jemanden muß die Kompetenz delegiert werden, für das ganze Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einen verbindlichen Rahmen zu schaffen – einen Rahmen, innerhalb dessen dann nicht die Länder, sondern die 33 Hochschulen, um die es hier geht, sich so frei wie möglich bewegen sollten.

Delegieren kann nur das Parlament: Denn jede saubere Entscheidung verlangt eine Änderung des Grundgesetzes. Dieses Grundgesetz ist aus viel schlechteren Gründen immer wieder geändert worden – warum nicht auch einmal aus gutem Grund? Wozu haben wir diese Große Koalition? Kein Bundestagsabgeordneter kann jetzt noch länger begehren, nicht schuld daran zu sein.

Delegieren an wen?