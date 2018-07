Inhalt Seite 1 — J.M.-M.: Das Wunder Joséphine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Joséphine Baker, die schokoladenfarbene Tänzerin und Sängerin, die seit vielen Jahrzehnten damit beschäftigt ist, endgültig von der Bühne abzutreten, hat wieder einmal ihr Wort gebrochen. Sie tritt im Pariser Varieté „Olympia“ auf. Ihren alten, bewährten Chansons hat sie einige neue hinzugefügt. Riesiger Beifall. Und dann tanzt sie, wie einst im April der Zwanziger Jahre, etwas Wildes, zum Beispiel den Charleston. Der Saal tobt vor Begeisterung. Übrigens ist Josephine, die nie an ihrem Paß gekratzt hat, offen und ehrlich 62 Jahre alt. Welch ein Beispiel!

Sagt bloß: Was ist da los? Sind’s alte Leute, die ins „Olympia“ gehn? Joséphine als Erinnerungswert? Keineswegs. Die älteren Jahrgänge begeben sich eher in die „Folies Bergères“, die gerade mit einem Prunkprogramm ihr Hundertjähriges feiern. Dort sehen die Girls genauso aus wie einst, weil es junge Mädchen sind, eins wie’s andere. Ehe sie Jahresringe ansetzen, ehe sie Charakter annehmen können, werden sie stets ausgewechselt. Da spielen hundert Jahre keine Rolle. Die „Dritte von Links“, die hat Papa schon hübsch gefunden, und Opa ist von der Dunkelhaarigen am äußersten rechten Flügel ganz hin gewesen.

In den „Folies Bergères“ gibt man mit der Garderobe auch sein Alter ab. Nicht so im „Olympia“. Hier hat man’s im Publikum weitaus mit jungen Menschen zu tun, mit neuzeitlichen, modernen. Denkbar wär’s ja, daß sie jetzt erschienen sind, um sich mit der ganzen Überlegenheit der Jugend beim Anblick von Madame Baker darüber zu amüsieren, womit ihre Väter und Großväter vorlieb genommen haben...

Weit gefehlt. Joséphine kam, sang, tanzte und riß sie alle von den Stühlen. Und dies, obwohl man wußte, daß nicht Bühnenleidenschaft allein sie hierher getrieben hatte.

Die Baker ist Schloßherrin, Besitzerin einer Domäne „Les Milandes“. Das hört sich nobel an. Sie hat ein Dutzend Adoptiv-Kinder im Alter von drei bis fünfzehn Jahren. Das ist eine Aktion rührender Menschlichkeit; denn jedes war bettelarm und ohne Eltern: Kinder aus verschiedenen Nationen. Doch hat eben diese gute Tat die fünfzehnfache Adoptiv-Mutter an den Rand des Ruins geführt. Bringt sie bis zum 5. Mai nicht eine erkleckliche Summe zusammen, werden die „Milandes“ versteigert und die Kinder in alle Welt verstreut.

So hat denn Joséphine wieder ihre Rüstung angelegt: Straußenfedern und Kopfputz. Mit zweiundsechzig Jahren! Doch weil sie nicht, wie einst, nackt (bis auf einen Lendenschurz aus Bananen), sondern „in Schale“ ist, zerriß diese temperamentvolle Person am ersten Abend das bißchen Kleid, das sie am Leibe hatte, und ein weißes Spitzenhöschen blitzte auf. Beifall! Aber Josephine sprach: „Morgen muß ein schwarzes her. Dann sieht man nix, wenn’s noch mal passiert!“

Im übrigen ist sie sich ihres makellosen Körpers, der Kraft ihrer etwas rauhen Kehle und ihrer Muskeln sicher, ihrer festen Schultern, ihrer langen, schlanken Beine, ihrer flammenden Augen. Und die Hüften rollt sie wie eh und je. Fürwahr keine alte Dame, die Mitleid heischt für sich und ihre Kinder, was bei dem Music-Hall-Publikum wohl auch falsch am Platze wäre. Marlene Dietrich und Marika Rökk dürften, wenn sie von Josephines neuem Triumph hören, ganz zufrieden sein.