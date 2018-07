Die Seilbahn ist ein Florettstoß der Technik. Sie ist graziöse Überwältigung der Natur. Ein Jiu-Jitsu-Griff gegen den Berg.

Kein schwerer Bahnkörper frißt sich hier in Tunnels durch die Felsen oder auf wuchtigen Galerien an den Bergwänden himmelan. Nein! Das kaum armdicke Seil ist aus einiger Entfernung gar nicht zu sehen, an dem die Kabine wie ein Farbtupfen vor dem tausend Meter hohen Felsabsturz schwebt, unbewegt, fast wie ein in der Luft stehender Bussard.

Lautlos streicht die Seilbahn schließlich auch aus ihrem Horst ab, der meist an der steilsten Stehe unter dem Gipfel wie eine Versuchung Gottes hängt und doch nur eine wohlberechnete und festgefügte Trutzburg der Technik ist, gegen die die Männer in Nagelschuhen mit dem Eispickel und dem Edelweiß am Lodenhut einen kalten Krieg führen.

Sie haben es nicht gern, wenn das Stadtvolk so mühelos zum Gipfel schwebt und den Respekt vor dem Berg verliert. Manche haben das harte Wort von der Verschandelung der Natur schnell bei der Hand, und man weiß nie recht, ob sie dabei die eleganten Kabinen der Seilbahn oder deren Benutzer meinen.

Da, wo keine tiefen Schründe und grausigen Abstürze zu überwinden sind, wo das Gebirge sanfter gestimmt ist, hat man in letzter Zeit mehr und mehr Sessellifts gebaut, fließende Bänder, an denen der Mensch wie an der Strippe der Technik hängt.

Voller Glück gleitet er über unwegsame Koniferendickichte hinweg, an den Wipfeln der Tannen vorbei, über grasige Lehden der Sonnenbräune entgegen. Manchmal zu zweit, meistens einzeln – die Gefährtin in Rufweite vor oder hinter sich – begegnet er dabei in der Luft den Menschlein, die sich, eingeklemmt auf diesem Kinderstühlchen, wieder ins Tal heben lassen.

Nennt man die Seilbahn einen Florettstoß der Technik, dann ist der Sessellift das Karussel der Bergfaulen. Ernst Hornickel