Die Sozialromantiker müssen endlich rechnen lernen / Von Kurt Simon

Ärgerlich tat der Minister die Kritik als „Unkenrufe“ ab. Sie hätten sich, so meinte Bundesarbeitsminister Hans Katzer in der Haushaltsdebatte des Bundestages, in der Vergangenheit immer als falsch erwiesen.

Kritik war – wie immer – von den Freien Demokraten gekommen, deren Fraktionschef Mischnik die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hatte, den Regierungsparteien die Schwächen ihrer Finanzpolitik mit kräftigen Strichen auszumalen.

So hatte der Haushaltsausschuß beispielsweise in letzter Minute den Etat der Knappschaftsversicherung flugs um 400 Millionen Mark erhöhen müssen, weil der ursprüngliche Ansatz nicht ausreichte.

Aber der Minister erhielt auch Unterstützung. Der SPD-Sozialexperte Professor Schellenberg erklärte den Abgeordneten, daß die Rentenversicherung „solide“ finanziert sei.

Das Changierspiel mit Zahlen, das die Sozialpolitiker bei der Beratung von sozialpolitischen Gesetzen und auch bei den Haushaltsberatungen treiben, mißfällt vielen Bundestagsabgeordneten, auch in den beiden großen Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Leider ist es jedoch schwer zu durchschauen.

Die Knappschaftsversicherung für Bergleute ist nur ein Beispiel für diese Zahlenkunststücke. Für das letzte Jahr hatte Katzers Ministerium einen Zuschußbedarf von 2,75 Milliarden Mark errechnet und in den Haushaltsentwurf eingesetzt. Am Ende des Jahres waren 280 Millionen Mark mehr ausgegeben.