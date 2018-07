Bonn, im April

Nach dem Grundgesetz sind nur die Regierungen der Bundesländer und ihre Innenminister zuständig, Ausschreitungen zu bekämpfen, wie sie sich in den Osterfeiertagen in mehreren Städten zugetragen haben. Die Bundesregierung kann nur versuchen, die Länder für ein einheitliches Konzept zu gewinnen. Nur für den Fall, daß ein Land nicht mehr in der Lage sein sollte, der Auflehnung Herr zu werden, könnte die Bundesregierung nach Artikel 91 des Grundgesetzes die Polizei des betreffenden Landes ihren Weisungen unterstellen. Aber das kommt zur Zeit nicht in Betracht.

Man weiß in Bonn, daß den Ländern mit ihrer gut organisierten Polizei die Kontrolle der Ereignisse nicht aus den Händen geglitten ist. Sie wurde nur in einzelnen Städten unterschiedlich ausgeübt; denn die Auswirkungen des Attentats auf Rudi Dutschke wurde nicht überall gleich gesehen. In vielen Städten ließ man Polizeibeamte in den Osterurlaub gehen, weil man nichts Außergewöhnliches erwartete. Viele Polizisten mußten allerdings kurz darauf zurückgerufen werden. An anderen Stellen ließ man absichtlich der berechtigten Empörung über das Attentat auf Dutschke freien Lauf; man versprach sich davon eine raschere Beruhigung.

Die Meinungen darüber, ob die sanftere oder eine energischere Methode richtiger sei, sind auch jetzt noch im Kabinett und in der Koalition geteilt. Die CDU/CSU hält wegen der Demonstrations-Eskalation ein hartes Durchgreifen für unerläßlich. Zu dieser Meinung neigt auch der Bundeskanzler; er hat das in seiner Fernsehansprache am Karsamstag betont. In der SPD bemüht sich eine starke Gruppe um "Selbstbeherrschung", wie es Heinemann nannte, ohne daß sie freilich der Gewalt ungehemmten Lauf lassen will.

Die Fernsehansprache des Justizministers unterschied sich nicht nur in Nuancen von der des Kanzlers. Die SPD soll versucht haben, beide, Kanzler und Minister, in der gleichen Sendung sprechen zu lassen, was aber angeblich aus technischen Gründen nicht möglich war. Um einen Ausgleich der Meinungsverschiedenheiten bemühte sich Kiesinger in einem Gespräch mit dem "Kreßbronner Kreis" am Dienstag und in der Kabinettsitzung am Mittwoch. Heinemann wurde beauftragt, mit den Länder-Justizministern über ein rasches Eingreifen der Justizbehörden gegen Verstöße nach dem Strafgesetz zu sprechen. In beiden Koalitionsparteien wie in der Bundesregierung ist man darüber verärgert, daß mehrere Justizbehörden nicht so zügig und energisch eingegriffen haben, wie man das von ihnen erwartet hatte.

Zur gleichen Zeit, als das Bundeskabinett tagte, berieten in Bonn auch die Innenminister der Länder und kurz darauf der Innenausschuß des Bundestages in Anwesenheit des Innenausschusses des Bunderates. Kiesinger und Innenminister Benda drängten in Gespräche mit den Ländervertretern auf die Einhaltung gleicher Maßstäbe bei den Auseinandersetzungen mit den Demonstranten. Noch während der Ostertage hatten beide die Einsetzung von Bereitschaftsstäben mit entscheidungsfähigen Beamten in den Innenministerien der Länder, wo es Unruhen gab, empfohlen. Damit wurde die anfängliche Desorientierung der Polizei zum Teil überwunden.

Aktiv werden konnte die Bundesregierung auch dann, wenn sie den Bundesinnenminister beauftragen würde, entsprechend dem Vereinsgesetz vom August 1964, den SDS aufzulösen. Aber daran denkt man vorläufig nicht. Man befürchtet nämlich, daß ein solches Verbot unter den gegenwärtigen Umständen mehr schaden als nützen könnte.