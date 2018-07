Washington und Hanoi haben sich noch immer nicht auf einen Ort für erste Kontaktgespräche einigen können. Das Weiße Haus hatte New Delhi, Genf, Rangun, Djakarta oder Vientiane als mögliche Konferenzorte genannt. Die nordvietnamesische Regierung hatte dagegen Phnom Penh und Warschau vorgeschlagen.

Unterdessen wurden Hanoi und Washington von ihren Verbündeten in Peking und Saigon gedrängt, den Krieg fortzuführen. US-Präsident Johnson konferierte am Wochenanfang in Honolulu auf Hawaii mit seinen Beratern und mit dem südkoreanischen Präsidenten Park.

Seoul, das erst am Sonntag von einem schweren Zwischfall an der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea aufgeschreckt wurde, möchte von den Amerikanern feste Sicherheitsgarantien erhalten, bevor sich Washington auf dem südostasiatischen Kriegsschauplatz disengagiert. Die südvietnamesische Regierung schlug eine Gipfelkonferenz der Alliierten vor Beginn von Friedensverhandlungen vor.

Der neue US-Verteidigungsminister Clifford kündigte auf seiner ersten Pressekonferenz die Einberufung von 24 500 Reservisten an, von denen 10 000 nach Vietnam gehen werden. Zum neuen US-Oberbefehlshaber in Vietnam wurde mit Wirkung vom 1. Juli erwartungsgemäß Westmorelands derzeitiger Stellvertreter, General Abrams, ernannt. Er habe, wie Clifford betonte, „den größten Teil seiner Zeit im vergangenen Jahr in enger Zusammenarbeit mit den südvietnamesischen Streitkräften verbracht“. Unter seiner Regie soll erprobt werden, ob die südvietnamesischen Soldaten die bisherigen Kampfaufgaben der US-Truppen übernehmen können.