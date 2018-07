Freiburg

Es gibt nichts jugendgefährdenderes als eineMoral, die uns die Geschlechtsdrüsen verkleistern will.“ Dieser Notschrei in der „Zeitung für Schüler“ hat Baden-Württemberg aufgeschreckt. Die armen Landeskinder wissen nicht, was sie tun sollen. Katastrophenalarm. Selbsthilfe tut not: „Die Onanie muß also als Ersatz betrachtet werden, der die partnerbezogene Liebe auf keinen Fall schmälert.“ So steht es geschrieben in dem Dreigroschen-Erzeugnis des Stuttgarter und des Freiburger Schülerparlaments.

„Kontakte“ heißt der Titel ihres Zeitungsgroßformats, „Praktiken der Empfängnisverhütung“ heißt es im Untertitel des Hauptartikels. Die Stuttgarter Kontakt-Männer nehmen überhaupt kein Blatt vor den Mund. Beate Uhse hätte es nicht besser beschreiben können, was die jugendlichen Aufklärer über Anti-Baby-Pille, Spiralring, Präservative, Anti-Baby-Spray, Kalendermethode und Coitus interruptus zu entlarven wissen. – „Kontakte“ macht’s möglich.

Es ist, als ob „Jasmin“ seine ersten Blüten treiben würde. „Um auch jüngeren Mädchen, die bereits Geschlechtsverkehr haben, es aber nicht wagen, die Eltern oder einen geeigneten Arzt um Rat zu fragen, die Gelegenheit zu geben, sich im notwendigen Maße zu schützen, haben wir eine Aufstellung der wichtigsten Arten der Empfängnisveihütung gemacht“, schreiben die erotischen Freibeuterer.

Vor ein paar Wochen hatte es ganz gesittet angefangen. Damals hatte das Stuttgarter Schülerparlament verlangt, daß im Schulunterricht sexuelle Aufklärung betrieben werden solle. Dann wurde ein Fragebogen an die Dreizehn- bis Zweiundzwanzigjährigen verteilt, in denen allerdings nicht nur nach der erotischen Wißbegier, sondern auch nach den ersten sexuellen Beziehungen und nach der Anzahl der Partner beziehungsweise Partnerinnen gefragt wurde. Was eine richtige Konsumgesellschaft ist, der ist ja nichts heilig. Dann machten Schüler-Chefredakteur Claus Seyfarth und sein Stellvertreter Mathias Wais sowie die Redakteure Andreas Wolfgram, Eva Klemm und Martin Soder angeblich mit einzelnen Frauenärzten bei der Vorbereitung ihrer erotischen Bildungsaktion schlechte Erfahrungen und gerieten dabei schließlich unversehens über die Demarkationslinie des guten Geschmacks.

Als erster nahm der Freiburger Oberstaatsanwalt Franz Schorpp an dem Schülererzeugnis Anstcß. Noch ehe das Pamphlet wider den sittlichen Ernst in der Münsterstadt auf den Markt kam, hatte er die vorläufige Sicherstellung der Zeitung angeordnet. Was er für jugendgefährdend hielt, erschien aber der Zentralstelle zur Bekämpfung unzüchtiger Schriften beim Generalstaatsanwalt in Stuttgart keineswegs eine Konfiskation wert. Und obwohl sich der Autor „m. n.“ unter der Überschrift „Perversionen“ über den Fanny-Hill-Prozeß zu dem Satz verstieg: „Keine sexuellen Praktiken kann es geben, die verkommener wären als die Praktiken mancher Staatsanwälte, mit denen sie das Geschlechtsleben von der Jugend fernhalten wollen“, verfügten die Stuttgarter die Freigabe der 7000 Freiburger Exemplare.

Auch Landesvater Filbinger schaltete sich ein. Er ließ verlauten, daß diese Zeitung, in der er als „Starfigther“ apostrophiert war, „am besten unter den Ladentisch“ gehöre. „Ihre Verteilung durch Schüler an Schüler ist eine Unmöglichkeit.“ Im übrigen versicherte er den Schulleitern, die den Vertrieb der Zeitung an ihren Schulen verboten hatten, seine volle Sympathie und schob dem Kultusminister den schwarzen Peter zu. Minister Hahn: „Kontakte“ darf nicht in die Hände der Schüler in den ersten neun Klassen kommen.“ Damit wurde er auch dem Wunsch von Justizminister Schieler gerecht, der die Zeitung „nicht gern in den Händen seines elfjährigen Sohnes gesehen hätte“. Nikolas Lang