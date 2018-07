Berlin Vom 23. bis zum 27. April, Galerie Gerda Bassenge: "Frühjahrsauktion"

Unter den vielen Rembrandt-Radierungen ist das "Hundertguldenblatt" (ein hervorragender Druck, aus der Sammlung des Herzogs von Arenberg) mit 18 000 Mark am höchsten taxiert. Zu den seltenen und gesuchten Blättern alter Graphik gehören die Grotesken von Vico, Radierungen der deutschen Barockmeister Willmann und Schönfeld, die "Gärtnerin" von Jacques Beilange. Unter den alten Handzeichnungen eine wundervolle "Madonna" von Luca Cambiaso, in der Abteilung 19. Jahrhundert werden kleine Aquarelle von Menzel, Zeichnungen von Ludwig Richter, Leibl, Rottmann angeboten. Die moderne Graphik reicht vom Jugendstil bis Vasarely und Janssen. Anschließend Autographen und Bücher.

Nürnberg Bis zum 12. Mai, Kunsthalle / Institut für moderne Kunst: "Von der Collage zur Assemblage"

Man kann Collage als eine künstlerische Technik unter vielen anderen verstehen, als eine heute besonders beliebte und variable Methode des Bildermachens. Unter diesem Aspekt wurde sie in der Ausstellung "Collage 67" in München und Recklinghausen präsentiert. In Nürnberg geht es um das "Prinzip Collage". So hieß das Thema einer Arbeitswoche im Institut für moderne Kunst, zu der Dietrich Mahlow für Anfang April eingeladen hatte. Die Ausstellung, mit 85 historischen und akutellen Beiträgen europäischer und amerikanischer Künstler, will die Collage als ein Kompositionsschema und Modell demonstrieren, das in der bildenden Kunst entwickelt, aber von den anderen künstlerischen Disziplinen übernommen und in der Literatur, in Theater, Film und Musik experimentell ausgearbeitet wurde.

Prinzip Collage meint: Arbeiten mit vorgegebenem Material, mit Zufallsfunden, mit Zivilisationsabfall, mit Photographien, Buchstaben, industriellen Fertigteilen, Konsumgütern, die aus ihrem funktionellen und Bedeutungszusammenhang herausgenommen und mit Hilfe des Zufalls oder kalkulierter Steuerung in eine visuelle Ordnung gebracht werden, die nicht nur die Einzelgegenstände verändert; sondern auf Bewußtseinsveränderung zielt. Um ihr diesen Modellcharakter zu geben, wird die Collage vom zweidimensionalen Klebebild (Max Ernst, Raoul Hausmann) zum plastischen Objekt, zum Materialbild, zur Assemblage (Nevelson, Miliares, Christo) erweitert. Prinzip Collage umfaßt schließlich jede Kombination mehrerer Realitätsebenen, wie sie beispielsweise Tadeusz Kantor praktiziert, der einen zerfetzten – realen – Regenschirm über gemalten Körperfragmenten aufspannt. Franz Mon ist mit Schriftcollagen, Vostell mit De-Collagen, Kolar mit Rollagen und Arman mit seinem Papierkorb vertreten (der allerdings auf einer einzigen Realitätsebene, nämlich dem weggeworfenen Material, verharrt, was sich mit dem Prinzip Collage kaum vereinbaren läßt).

Weiterhin im Programm:

Düsseldorf Bis zum 12. Mai, Städtische Kunsthalle und Kunstverein: "Nicolas Schöffer" und "Science Fiction"