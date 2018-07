Inhalt Seite 1 — Man kann nicht aufhören Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Kaiser

Es war eine von diesen Begegnungen, wie man sie in dem Beruf oft hat: Man steht irgendwo herum, wartet, daß vielleicht etwas passiert, unterhält sich. Irgend jemand kommt hinzu, der andere macht bekannt, Zigaretten, ein Drink. Wir sprachen über das schöne Wetter, man sollte für ein paar Tage nach Acapulco, die Wagen seien in Ordnung, die Rennstrecke sei sehr kurz – ein rechtes Karussell, meinte der Hinzugetretene, man würde praktisch nur Rechtskurven fahren. Schließlich ein „Helloh“ und „See you later“.

Die Begegnung fand Ende Oktober 1967 statt. In Mexico City. Wenige hundert Meter weiter ragte die noch nackte Stahlkonstruktion empor, die ein Jahr später zum Olympischen Sportpalast wird. Chris Brasher, der frühere Olympiasieger, heute schreibt er für den Londoner „Observer“, machte bekannt, als ein junger Mann hinzutrat. Mittelgroß nur, in den Overall gezwängt, glatte dunkle Haare straff zur Seite gekämmt, eine starke Nase, große weiße Zähne, in den Fältchen der Augenwinkel schien meist ein Lächeln zu liegen. Er lehnte die Zigarette ab, nahm einen „Softdrink“. 24 Stunden später feierten ihn die Mexikaner als Sieger: Der Schotte Jim Clark hatte seinen 24. Sieg in einem Grand Prix, einem Weltmeisterschaftslauf für Formel-I-Wagen, gewonnen.

Dieses letzte Rennen 1967 brachte Clark zwar nicht die Weltmeisterschaft wie 1963 und 1965, aber der Erfolg war fast genausoviel wert: Er hatte die Zahl der Grand-Prix-Siege des legendären Argentiniers Juan Manuel Fangio erreicht. Fangio – längst zurückgetreten – konnte sich gegen die Einstellung seines Rekords nicht wehren; Clark überholte ihn schließlich sogar, als er in den ersten Tagen des neuen Jahres in Johannesburg den Großen Preis von Südafrika gewann, den ersten WM-Lauf des neuen Jahres. Zu seinen vielen Attributen kam das neue: „Der erfolgreichste Automobilrennfahrer aller Zeiten.“

In Kelso, einem Ort mit gerade 4000 Einwohnern im Südwesten Schottlands, nahe der englischen Grenze, nannten sie ihn James Junior oder Young Jim, wenn er von der Farm hereinkam, um einzukaufen, wenn er den Schafmarkt besuchte oder einfach tanzen ging. Heiraten? „Es ist nicht fair, wenn ich jetzt ein Mädchen an mich binde. Eines Tages werde ich all das aufgeben und zurück auf die Farm kommen, um nur noch Schafe zu züchten. Dann ist immer noch Zeit dafür.“ Er besaß Wohnungen in Paris, in Genf und auf den Bermudas. Ein Playboy? Nein, er mußte mindestens ein Jahr das Land verlassen, um den allzu harten Steuerbestimmungen aus dem Wege zu gehen. Nach groben Schätzungen hatte er in den letzten acht Jahren für seinen Rennstall und für sich über fünf Millionen Mark gewonnen.

Er war einziger Sohn von „James Senior“ oder „Old Jim“. Als er 16 Jahre alt war, ließ Papa seinen Sprößling eineinhalb Jahre als Schäfer arbeiten. Dann wieder Loretto School in Edinburgh, Cricket, ein bißchen Geige spielen, Hockey, Wasserski – die Laufbahn eines jungen Mannes, dessen Eltern wohlsituiert sind. Später, als knapp Zwanzigjähriger, „verreiste“ er gern an den Wochenenden; seine Eltern erfuhren den Grund zuletzt aus den Zeitungen. Jim Clark nahm an Rennen teil. 1963 war er der jüngste Weltmeister der Rennsportgeschichte.

Er wurde das, was die Kritiker den Idealfall eines Champions bezeichnen: bescheiden, fröhlich, mit beiden Beinen auf der Erde geblieben und – erfolgreich. Im britischen „Who is Who“ der bedeutenden Persönlichkeiten des Landes gibt er als eines seiner Hobbys an: „In London einen Parkplatz zu finden.“ Er wurde ernst, wenn er auf die Gefahren seines Berufs angesprochen wurde: „Die erste Pflicht jedes Rennfahrers ist es, die anderen und sich selbst nicht zu gefährden. Ich würde eher verlieren, als die Möglichkeiten meines Wagens und meine eigenen nicht mehr unter Kontrolle zu haben.“ Jemand schrieb seine Erinnerungen auf: „Jim Clark at the Wheel“ heißt das Buch. Er sagt darin: „Es ist forgesetzter Kampf. Wenn man richtig schnell ist, dann fährt man nicht den Wagen, sondern sich selbst durch die Kurven. Man ist dann eins mit ihm.“ Und an anderer Stelle: „Man kann nicht einfach aufhören. Es ist wie mit dem Rauchen. Man hat es im Blut und muß damit leben.“