Die deutsche Lebensversicherung zeigte sich im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen auch 1967 wenig rezessionsempfindlich. Der Abschluß des größten deutschen Lebensversicherers, der Allianz Lebensversicherungs-AG (Marktanteil rund 15 Prozent) bestätigt das jetzt. Die Gesellschaft konnte nicht nur mehr Verträge als im Vorjahr neu abschließen, sondern auch die gesamte Abschlußsumme leicht von 3,66 auf 3,73 Milliarden Mark steigern.

Charakteristisch für die günstige Entwicklung im Jahre 1967 ist bei der Allianz Leben der um gut 20 Prozent auf 300 Millionen Mark gestiegene Überschuß, der bis auf 3,5 Millionen Mark, die für die Aktionärsdividende von wieder 16 Prozent bestimmt sind, den Versicherten in Form von Gewinnanteilen zugute kommt. Diese starke Überschußsteigerung war nicht zuletzt auch deshalb möglich, weil auf das Wertpapiervermögen nur noch bescheidene 1,3 Millionen Mark abgeschrieben werden mußten verglichen mit 24,6 Millionen Mark im Vorjahr. Die Beitragseinnahme konnte auf nahezu eine Milliarde Mark gesteigert werden. Erhöht haben sich aber auch – bei auf 7 Prozent verbesserter Durchschnittsverzinsung – die Vermögenserträge, wie andererseits freilich auch Versicherungsleistungen sowie die Verwaltungs- und Abschlußkosten zugenommen haben.

Wenn die Lebensversicherer für die Zukunft optimistisch sind, so sehen sie sich doch gezwungen, der wachsenden Investmentkonkurrenz Paroli zu bieten. Dr. Gerd Müller, der Vorstandsvorsitzende der Allianz Leben, deutete an, daß man neben den traditionellen Vertragsformen auch solche einzuführen gedenkt, deren Deckung überwiegend in Aktien oder anderen substantiellen Werten erfolgt. In jedem Falle müsse aber den Gesellschaften „eine größere Freiheit in der Vermögensanlage eingeräumt werden“. bgm