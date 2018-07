Über Mitbestimmung wird wieder gesprochen. Die ZEIT wird in den nächsten Wochen in einer Reihe von Beiträgen versuchen, Erfahrungen und Fakten zutage zu fördern, die zu kennen unerläßlich sind, wenn man sich eine eigene Meinung zu diesem umstrittenen Thema bilden will. Wir wollen aber auch Forum für profilierte Meinungsäußerungen von Befürwortern und Gegnern der Mitbestimmung sein. Als erster äußert sich Dr. Jürgen Mackensen, Mitinhaber des Georg Westermann Verlages.

Der DGB-Vorsitzende Ludwig Rosenberg will mit der qualifizierten Mitbestimmung die Wirtschaftsdemokratie verwirklichen. Zu diesem ganzen Fragenkomplex unter diesem gewiß sehr bedeutenden Gesichtspunkt einige Anmerkungen:

Wichtig für diese Diskussion ist natürlich der eigene Standort, den man in der Auseinandersetzung zum Thema Demokratie einnimmt.

Es mag Anlässe zu Zweifeln darüber geben, ob die Demokratie immer die zweckmäßigste Gesellschaftsform zur Erreichung politischer Ziele ist. Trotzdem muß die Demokratie schon deshalb vorbehaltlos bejaht werden, weil sie mehr als jede andere Gesellschaftsform auf der Würde des einzelnen basiert.

In unserer arbeitsteiligen Industriegesellschaft wirkt sich die Wirtschaft auf das Leben jedes einzelnen in noch größerem Maße aus als die allgemeine Politik.

Nehmen wir es mit der im Grundgesetz verankerten Würde des Menschen ernst, so müssen wir eine echte Demokratie auch im Wirtschaftsleben befürworten.

Keine zivilisierte Gesellschaft kann allen Menschen gleiche Funktionen geben, weil die Menschen nach Anlagen, Fähigkeiten, Interessen und Neigungen nicht gleich sind. Eine Gesellschaftsordnung, die von der Würde des Menschen ausgeht, muß jedem Menschen einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Platz gewähren und ihm eine seinen Anlagen und Neigungen entsprechende Entwicklung ermöglichen. Eine wirkliche Demokratie muß ihm zusätzlich die Möglichkeit geben, seinem Standort und seinen Aufgaben entsprechend die Gesellschaft mitzugestalten.

Vordergründig gesehen heißt Demokratie also, daß jeder mitbestimmen kann. Das kann aber nicht heißen, daß jeder an jeder möglichen Stelle mitbestimmen kann. Die Demokratie braucht Spielregeln, die jedem Glied der Gesellschaft einen Platz für seine Mitbestimmung anweisen. Der Gewaltenteilung in der Demokratie entspricht in gewissem Sinne die Arbeitsteilung in der Arbeitswelt.

Ebenso wie in der allgemeinen Politik gibt es im Wirtschaftsleben demokratische Spielregeln, die den Ausgleich von gegensätzlichen Interessen ermöglichen. Auf der betrieblichen Ebene geschieht das durch das Betriebsverfassungsgesetz, auf der überbetrieblichen Ebene durch die Tarifautonomie der Sozialpartner. Dabei geht es auf der betrieblichen Ebene um den Ausgleich zwischen den Belangen der Unternehmensführung einerseits und denen seiner Mitarbeiter andererseits. Auf der Tarifvertragsebene dagegen geht es um den Interessenausgleich eines gesamten Wirtschaftszweiges mit seiner organisierten Arbeitnehmerschaft.