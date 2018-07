Dem demokratischen Frühling in der ČSSR ist in der Sowjetunion eine ideologische Winterstimmung gefolgt. Das Zentralkomitee der KPdSU stellte nach einer Plenarsitzung am Donnerstag voriger Woche fest: Die antikommunistische Propaganda setze auf „die Schwächung der Einheit der sozialistischen Länder“ und auf „die Spaltung der fortschrittlichen Kräfte unserer Zeit zur Unterhöhlung der sozialistischen Gesellschaft von innen her“.

Das Parteigremium proklamierte den „offensiven Kampf gegen die bürgerliche Ideologie“ und bestätigte damit die Kampfansage gegen „intellektuelle Abweichler“, die Parteichef Breschnew Ende März vor dem Moskauer Stadtsowjet abgegeben hatte. Wie zur Illustration der ideologischen Verhärtung bestätigte der Oberste Gerichtshof der UdSSR am Dienstag in einer Berufungsverhandlung die Haftstrafen, die Mitte Januar gegen die vier sowjetischen Intellektuellen Galanskow, Ginsburg, Dobrowolski und Laschkowa verhängt worden waren.

Während das sowjetische ZK-Plenum tagte, betonte SED-Sekretär Honecker in der regierungsamtlichen „Iswestija“, daß es keine „nationalen Wege zum Sozialismus“ gebe und das „entscheidende Kriterium für die Treue zum Marxismus-Leninismus das Verhältnis zur Sowjetunion war und bleibt“. Dagegen kündigte das slowakische KP-Organ „Prawda“ Veränderungen in der Prager Außenpolitik gegenüber der „westlichen“ Nachbarn der ČSSR an.

Es sei nötig, „normale diplomatische Beziehungen zu allen unseren Nachbarn“ aufzunehmen und ein „vorteilhafte Zusammenarbeit mit der EWG“ zu suchen. Außenminister Hajek wiederholte freilich die bekannten Bedingungen für einen Botschafteraustausch zwischen Bonn und Prag: Die Bundesregierung müsse den Alleinvertretungsanspruch aufgeben, das Münchner Abkommen für null und nichtig erklären, die Existenz zweier deutscher Staaten und die Oder-Neiße-Linie anerkennen.

Diese Bedingungen enthält auch das Aktionsprogramm der KPČ, das Mitte voriger Woche veröffentlich worden war. Das Programm will die Rückkehr des Stalinismus verhindern, das politische System der ČSSR auf breite: Basis liberalisieren, die verfassungsmäßigen Rechte verwirklichen (Koalitionsrecht, Recht auf Auslandsaufenthalt, Verbot der Zensur), die Volkswirtschaft demokratisieren und ein qualifiziertes Management in Partei- und Staatsführung fördern.

Dagegen beschränkte da; polnische Regime seinen „Reformeifer“ in der vorigen Woche auf Umbesetzungen in einigen wichtigen Partei- und Staatsämtern, So wurde vom Sejm, dem polnischen Parlament, an Stelle des zurückgetretenen Edward Ochab der bisherige Verteidigungsminister Marian Spychalski zum neuen Staatspräsidenten gewählt Außenminister Rapacki, der der Sejm-Sitzung angeblich aus Gesundheitsrücksichten ferngeblieben war, erhielt zu seinen beiden bisherigen Stellvertretern zwei weitere zugeteilt und mußte sich am Dienstag erstmals verhüllte Angriffe des Parteiorgans „Trybuna Ludu“ auf seine Amtsführung gefallen lassen.