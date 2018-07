Inhalt Seite 1 — Mutmaßungen über die Pläne der BASF Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Osterwoche müssen alle diejenigen ihren Einsatz bezahlen, die auf die Bekanntgabe der Übernahme der Berliner Schering AG durch die Badische Anilin- und Soda-Fabrik anläßlich der Bilanzveröffentlichung des drittgrößten deutschen Chemiekonzern gewettet hatten. BASF-Vorstandsvorsitzender Professor Bernhard Timm zerstörte alle Spekulationen mit einem einzigen Satz: „Seit Beginn dieses Jahres, als wir den Besitz eines nur unbedeutenden Postens von Schering-Aktien bekanntgaben, hat sich nichts geändert.“

An der Börse hielten sich dennoch hartnäckig Gerüchte, ein potenter Chemiekonzern kaufe eine maßgebliche Beteiligung an der Schering AG, die auf dem Gebiet der Antibabypille in der Bundesrepublik eine führende Stellung einnimmt, zusammen.

Neuen Auftrieb erhielten die Gerüchte, als bekannt wurde, daß die BASF genehmigtes Kapital auf 200 Millionen Mark aufstocken lassen will. Beim gegenwärtigen Kurs haben nominell 200 Millionen einen Wert von einer Milliarde Mark.

Das entspricht fast genau dem Börsenwert des Schering-Kapitals, der rund 1,16 Milliarden Mark ausmacht. Die Börse spekulierte auf ein Umtauschangebot und der Schering-Kurs stieg innerhalb von zwei Tagen um 25 Punkte.

Die Spekulation übersah allerdings, daß von den drei Schering-Großaktionären Krages, Quandt-Gruppe und Berliner Handelsgesellschaft, die jeweils etwa 12 Prozent des Schering-Kapitals besitzen, die BHG als „übernahmefeindlich“ gilt. Die Schering-Satzung aber sieht eine scharfe Stimmrechtsbeschränkung vor, die die BASF nur bei einem Besitz von 97 Prozent der Schering-Aktien hätte außer Kraft setzen können.

Nach dem wiederholten Dementi der BASF bleibt die Frage offen, ob die überdurchschnittliche Kurssteigerung der Schering-Aktien ausschließlich durch die Spekulation ausgelöst wurde, oder ob ein anderer größerer Interessent, etwa die nach dem Ersten Weltkrieg enteignete und verselbständigte Tochter Schering Corp., hinter den vermuteten Aufkäufen steht.

Umgekehrt wird es für möglich gehalten, daß die BASF hinter dem Nebel der Spekulationen um eine künftige Verbindung mit Schering versucht, eine andere potente Firma aus der pharmazeutischen Industrie zu erwerben.