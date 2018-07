lese Zeitung wird sich bemühen, eine katholische Zeitung zu sein, auf eine so ursprüngliche Weise, wie es kaum jemandem mehr ins Bewußtsein kommt, wenn von katholisch die Rede ist – so umreißt Hans Suttner, Geschäftsführer der als Verleger fungierenden „Gesellschaft für Publizistik mbH, Frankfurt“ Ziel und Anspruch der neuen katholischen Wochenzeitung „Publik“, die am Gründonnerstag ihre Null-Nummer an Freund und Feind lieferte.

Seit die katholische Bischofskonferenz auf ihrer Frühjahrstagung 1967 in Bad Honnef den Beschluß faßte, eine Wochenzeitung zu gründen, die „den geistig lebendigen, an politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Fragen ernsthaft interessierten Leser ansprechen“ und ihn über „alle Vorgänge im katholischen Raum, über die Kirche in der Welt, über die theologischen Entwicklungen, über ökumenische Fragen und über alle jene Grenzbereiche“ informieren soll, „in denen sich Kirche und Theologie mit Wissenschaft und Technik berühren“, wurde das Objekt mit Kritik bedacht. Das, obwohl eine Umfrage des Allensbacher Instituts ergab, daß sich die katholische Intelligenz „im bisherigen publizistischen Angebot nicht repräsentiert fühlt“, obwohl das neue Blatt „nicht als Sprachrohr der Amtskirche, sondern als Organ des Katholizismus“ konzipiert wurde, obwohl diese Wochenzeitung „die Pluralität der Meinungen widerspiegeln und ein Forum der innerkirchlichen Diskussion sein“ sollte.

Die Kritik kam von allen Seiten: aus der Verlags- und Werbebranche, die 25 statt der von den deutschen Bischöfen investierten 15 Millionen Mark als Starthilfe für erforderlich hielt – „oder die Bischöfe blamieren sich auf einem Gebiet, auf dem sie nicht firm sind“; aus rechtsgerichteten CDU/CSU-Kreisen, die sich „um die parteipolitische Geschlossenheit“ sorgten und mit dem „Bayern-Kurier“ fürchteten, die neue Zeitung werde sich „zumindest durch die Suche nach der Distanzierung von den christlichen Parteien auszeichnen“; von katholischen Unternehmern, die nach einem Münchner Informationsdienst mit einer Verfassungsklage drohten, weil sie „nicht einsehen, daß die Kirchensteuer direkt oder indirekt für eine Zeitung aufgewandt wird, von der es heißt, daß sie mindestens so links sein wird wie die linkesten Diözesanblätter, und daß sie beabsichtigt, ihre Mitarbeiter aus den Reihen der Leute zu holen, deren Programm in den Reden des Paradekatholiken Heinrich Böll so plastisch formuliert wird“; von bayerischen Prälaten, die argwöhnten, es gehe „den Bischöfen nur um Führungsanspruch und Repräsentation“; vom Provinzklerus, der in seinem Leib- und Magenblatt „Deutsche Tagespost“ das „Gerede von der Pluralität im deutschen Katholizismus für unverständlich“ hielt; schließlich von verantwortungsbewußten Zeitungswissenschaftlern, die zu bedenken gaben, daß die Stellenbesetzung „von der Präsenz der Kirche her gesehen ein vermutlich unersetzlicher Verlust sein wird, denn die frei gewordenen Redakteursessel könnten nicht wieder mit gleichwertigen Katholiken besetzt werden“.

Schließlich kam Kritik auch von der Konkurrenz. Schon bald nach Bekanntwerden des Planes erinnerte der „Mann in der Zeit“ daran, daß „etliche katholische Blätter sich bereits dem Anliegen der geplanten Zeitung“ widmeten, und das von vier nordrhein-westfälischen Bischöfen herausgegebene „Echo der Zeit“, von dem es hieß, es solle in die neue Wochenzeitung eingebracht werden, beeilte sich, seinen Standort noch weiter rechts zu artikulieren.

Am ärgsten betroffen von der kommenden Konkurrenz scheint sich der „Rheinische Merkur“ zu fühlen. Am gleichen Tage, da die Null-Nummer von „Publik“ erschien, veröffentlichte diese Wochenzeitung auf ihrer letzten Seite ein Memorandum „In eigener Sache“.

Zwar wird darin den Bischöfen „natürlich das Recht“ zugestanden, eine katholische Wochenzeitung zu gründen und sie „ganz nach ihrem Belieben einzurichten“. Aber teils offen, teils verversteckt, müssen sich die Bischöfe doch sagen lassen: