Ernst Lemmer: „Manches war doch anders. Erinnerungen eines Demokraten“; Verlag Heinrich Scheffler, Frankfurt; 400 Seiten, 16 Bildtafeln, 24,– DM.

Die Generation, die um die Jahrhundertwende geboren wurde, tritt jetzt ab. Die Jungen haben noch begeistert Kaisermanöver beobachtet. Die Jünglinge lagen vor Ypern, und viele Tausend von ihnen liegen in den Gräbern am Fort Douaumont. Die Männer erlebten den Zusammenbruch des Kaiserreiches, und die Tatkräftigen unter ihnen unternahmen den mutigen und weithin doch vergeblichen Versuch, in einer gerade erst strukturierten und noch nicht einmal geformten Demokratie Untertanen wie souveräne Bürger regieren zu lassen. Sie duckten sich später unter dem Regime des Verbrechens und überlebten so gut es eben ging. Dann begann nach einem zweiten Kriege ein mühsamer Aufbau. Das war und das ist die Generation, zu der Ernst Lemmer gehört, der Verfasser dieses Buches: Gewerkschaftler, Mitglied des Deutschen Reichstages, Journalist, Bundesminister und Mitglied des Deutschen Bundestages.

Man liest dieses fesselnde Buch mit starker Anteilnahme, auch oder vielleicht gerade weil man selbst dabei war, nicht selten buchstäblich neben dem anderen, der jetzt davon erzählt. So war das damals, so provinziell, so feierlichunwahrhaftig, so hoffnungsfreudig und so verzweifelt. Lemmer erzählt es in einer einfachen Form, zuweilen übersponnen von der Besinnlichkeit, die in späteren Jahren die Konturen in der Ferne mildert.

Erinnerungen müssen zu subjektiven Aussagen führen. Der Titel dieses Buches – das Vorteilen „doch“ darin betont es besonders – ist Ausdruck des Widerspruches: der Verfasser sieht und beurteilt Geschehen, Entwicklungen, Personen und wirkende Kräfte aus seiner Schau und Lebenserfahrung und damit öfter anders als andere, die mit ihm Zeugen waren. Man wird in den Kapiteln über Lemmers Wirken nach dem Zweiten Weltkriege manche Einzelheit erfahren, die bisher unbekannt war und wird verstehen, daß dieser Mann, so konziliant er sich zu geben weiß, so breit ausladend und manchmal pathetisch seine Gesten in Wörtern und Gebärden sind, einen sehr eigenen Standort hatte und bewahrte. Er beugte sich nicht, wenn man es verlangte, und war kompromißbereit, wenn man ihn auf einem anderen Platze glaubte. Seine Erinnerungen haben deshalb die Kanten deutlicher gemacht, die viele seiner Zeitgenossen längst abgerundet meinten.

In der Weimarer Zeit gehörte Lemmer zur liberalen Deutschen Demokratischen Partei. Theodor Wolff vom „Berliner Tageblatt“ war sein Mentor. Einmal umwarb im Reichstag ein konservativer Kanzler seine rechtsorientierte Koalition, die auseinanderzubrechen drohte, mit der drängenden, mahnenden Warnung: „Man springt nicht von der fahrenden Straßenbahn, es sei denn .. und Lemmers Zwischenruf platzte hinein: „...linke Hand am linken Griff!“ Wir hatten ihn nach dem Kriege nicht dort erwartet, wo er stand und noch heute steht. Aber seine Erinnerungen bezeugen die ihm eigene Gewißheit, daß er am richtigen Platze war und ist. Auf jeden Fall: Dies ist ein aufrichtiges Buch. Fritz Sänger