Inhalt Seite 1 — Nicht zu nahe kommen: gefährlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Krieger

Über Denis Diderot, den Sohn eines Schmiedes aus Langres, den Zweifler, kühnen Gedankendichter und hinreißenden Erzähler, schrieb Michelet in seiner „Histoire de France“: „Er war ein wahrer Prometheus. Er schuf mehr als Werke, er schuf vor allem Menschen. Er blies über Frankreich hin und blies über Deutschland. Dieses nahm ihn williger noch auf als Frankreich, und Goethe lieh dazu seine mächtige Stimme.“

Eine prachtvolle Formulierung. Aber wissen wir eigentlich genau, was da behauptet wird?

„Deutschland lebt von ihm und kennt ihn kaum“, bemerkte Hermann Kesten. Daß Deutschland Diderot nicht kennt, dürfte auch nach dem Erscheinen der schönen Gesamtausgabe des erzählerischen Werkes im Propyläen-Verlag und nach dem Skandalerfolg der Verfilmung der „Nonne“ noch keine üble Nachrede sein. Aber lebt es von ihm?

Was wissen wir eigentlich von den Wirkungen der großen Geister auf ihre Mit- und Nachwelt? Meistens wenig und vor allem wenig Genaues. Fast so schwer wie den leiblichen ist den geistigen Organismen anzumerken, von welcher Kost sie sich genährt haben. Diese ist das Objekt eines noch jungen Zweiges der literaturhistorischen Forschung, der Wirkungsgeschichte. Ihre Funde sind bisweilen nicht minder aufregend und erhellend als das Studium der Primärprodukte. Ein schönes, wohlgeratenes Beispiel dafür ist –

Roland Mörder: „Diderot in Deutschland 1750–1850“; J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart; 490 S., 57, – DM.

Mortier ist ein profunder Kenner nicht nur Diderots, sondern auch des deutschen Geisteslebens und im Grenzland beider Literaturen ein scharfblickender Späher, dem so leicht kein zollamtlich beglaubigter Warentransport noch irgendein einsamer Kontrebandier auf abseitigem Schmugglerpfad entgeht. Vor dreizehn Jahren erschien das grundlegende Werk dieses belgischen Literaturhistorikers in den Presses Universitäres de France; nun dürfen wir es im Augenblick einer zaghaft sich ankündigenden Diderot-Renaissance auch diesseits des Rheines in einer erweiterten und kritisch überarbeiteten deutschen Ausgabe begrüßen.