Von Werner Höfer

Politik und Fernsehen: Was die Öffentlichkeit unter dieser Verbindung versteht, bezieht sich gemeinhin auf die Programme der Sender und auf Positionen in den Anstalten. Es gibt aber auch eine politische Einfärbung des Fernsehens, die mit Technologie und Ökonomie zu tun hat, Dieser Farbakzent wurde, beinahe eigenhändig, von Charles de Gaulle gesetzt. Um einen Preis, von dem jetzt in Frankreich unverhohlen zu hören ist, daß er zu hoch gewesen sei, hat der General, indem er sein SECAM-Verfahren durchzusetzen suchte, eine neue Spaltung Europas herbeigezwungen. Freilich hat das deutsche PAL-System die weitaus bessere Hälfte gewonnen, nämlich fast das ganze westliche Territorium, vor allem jene Länder, die jetzt und für die überschaubare Zukunft die größere Zahl der Fernsehzuschauer und den ergiebigeren Markt anzubieten haben. Indessen schien sich unser Kontinent darauf einrichten zu müssen, daß die beiden Farbverfahren – getrennt nach Röhre und Schirm – in den ihnen zugefallenen Gebieten nebeneinander leben würden, um nur bei besonderen Anlässen, Olympischen Spielen etwa, zusammenzufinden.

In diesen Tagen nun erhellte sich der umwölkte Farbhimmelüber Europa durch ein deutsch-französisches Arrangement. Der Interpret dieser Übereinkunft ist Professor Werner Nestel, Vorstandsmitglied bei AEG-Telefunken, zuständig für den Bereich Forschung und Entwicklung.

„Man hat in enthusiastischen Äußerungen zu den jüngsten deutsch-französischen Arrangement von einem ‚Nichtangriffspakt‘ gesprochen. Hat dieses große Wort vor dem kritischen Verstand des Technikers Bestand?“

„Ja – mit der Einschränkung, daß diese Übereinkunft sich nur auf das Patentgebiet bezieht. Die deutsche PAL-Firma, also AEG-Telefunken, und das französische SECAM-Unternehmen, die Compagnie Française de Television, haben sich miteinander verständigt – und zwar, wie beide Seiten ausdrücklich versichert haben, in freundschaftlicher Weise und damit im Sinne einer französisch-deutschen Zusammenarbeit.“

Wenn diese Verständigung nicht zustande gekommen wäre, hätte es möglicherweise einmal zu Patentstreitigkeiten kommen können, von denen niemand einen Nutzen, aber jeder einen Schaden gehabt hätte.

Die Bereitschaft zu einer vernünftigen Zusammenarbeit hat auf deutscher Seite immer bestanden. Die Franzosen verstanden jedoch lange Zeit in gaullistischer Auslegung des Begriffs „Coopération“ darunter immer nur das, was Paris sich als Ziel gesetzt hatte. In der jüngsten Vernunftslösung sehen französische Kritiker jetzt das Eingeständnis, daß, wie es in der Wirtschaftszeitung „Les Echos“ heißt, Charles de Gaulle einen „strategischen Irrtum“ begangen habe, indem er mit einem mehr politisch als technisch angeheizten Elm dem eigenen Lande und etlichen anderen Ländern das SECAM-Verfahren beschert habe.