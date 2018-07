Wolfsburg ohne Nordhoff – man wird sich an den Gedanken erst gewöhnen müssen. Die Stadt am Mittellandkanal ist um das und aus dem Volkswagenwerk gewachsen, an dessen Spitze Heinrich Nordhoff zwanzig Jahre lang gestanden hat. Er hat es zum größten Unternehmen der Bundesrepublik gemacht und zur drittgrößten Automobilfabrik der Welt.

Das VW-Zeichen ist zum Symbol des wirtschaftlichen Aufstiegs der Bundesrepublik geworden, zum Symbol auch deutscher Wertarbeit und des deutschen Exports. In der Hochburg der Automobilindustrie, in den USA, verkauft das Unternehmen mehr Autos als in Deutschland.

Heinrich Nordhoff hat bewiesen, daß unternehmerische Leistung und Erfolg nicht unbedingt darin liegen muß, nach den Sternen technischer Utopien zu greifen, daß es genügt, ein bewährtes Produkt gut und billig zu produzieren, um es dann mit einer gut organisierten Verkaufsorganisation auf den Markt zu bringen.

Unbeirrt von aller Kritik hielt Nordhoff an seinem Produkt, dem VW-Käfer Ferdinand Porsches, und an seinem Prinzip fest – und hatte Erfolg wie wenige vor ihm. „König Heinrich“ nannten ihn darum respektvoll seine Mitbürger. Der König ist tot – es wird kaum einen neuen König geben. H. M.