Das Londoner Auktionshaus Christie’s wird am 7. Juni in Genf eine hervorragende Sammlung von Meißner Porzellan aus dem Besitz des „Oberhauptes eines königlichen europäischen Herrscherhauses“ versteigern, das nicht genannt sein will. Es wird das erste Mal sein, daß ein englisches Auktionshaus eine Versteigerung auf dem europäischen Kontinent veranstaltet. Der größere Teil der Sammlung von 164 Stücken stammt ursprünglich von August dem Starken. Der Auktion dieser Sammlung, die als die bedeutendste ihrer Art gilt, die seit einem halben Jahrhundert auf den Markt gekommen ist, wird ein pompöses Festbankett vorangehen.

Über 1 800 Objekte europäischerKunst des 14. bis 19. Jahrhunderts und außereuropäischer Kunst aus Indonesien, Indien, Tibet, Thailand, Japan und China werden vom 25. bis 30. April im Kunsthaus Lempertz, Köln, versteigert. Aus dem Angebot von 138 Gemälden Alter Meister ragt das 38,5 mal 28 Zentimeter große Ölbild „Maria mit Kind“ des Meisters der Brugger Ursulalegende (1480-1490) heraus, das sich vor dem Zweiten Weltkrieg im Besitz des Kölner Wallraf-Richartz-Museums befand. Schätzpreis: 120 000 Mark.

Der zweite Teil der berühmten Rembrandt-Sammlung von Gordon W. Nowell-Usticke mit 410 Radierungen wird am 30. April und 1. Mai bei Parke-Bernet in New York unter den Hammer kommen. Höhepunkt dieser Auktion dürfte die Versteigerung des Hundertguldenblattes werden, das auf 190 000 Mark geschätzt wird.

A Ibrecht Dürers Kupferstich „Melancholie“, ein leicht beschädigtes (repariertes) Blatt des ersten Zustandes aus der Sammlung von R. O. Mool wurde auf einer Versteigerung alter Graphik bei Sotheby’s in London mit 4 800 Pfund Sterling (46 000 Mark) zugeschlagen. Der etwas größere Dürer-Stich „Nemesis“ erzielte dagegen „nur“ 1700 Pfund (16 000 Mark).

Mit der Versteigerung von insgesamt382 Bildern, Zeichnungen und Skulpturen, die am 23. und 24. April bei Sotheby’s in London angeboten werden, hofft dieses größte Auktionshaus der Welt den Rekord brechen zu können, den die New Yorker Tochtergesellschaft, Parke-Bernet, Anfang April mit einem Auktionsumsatz von über 15,5 Millionen innerhalb von zwei Tagen aufstellen konnte. Mit dem höchsten Schätzpreis ist ein kubistisches Ölbild („La Pointe de la Cité“, 1912) von Pablo Picasso angesetzt, das zwischen 770 000 und 960 000 Mark bringen soll.