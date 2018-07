Damit hatte niemand gerechnet: Die Tage vor dem Osterfest brachten dem deutschen Aktienmarkt neue Höchstkurse. Dabei hatten sich Banken und Makler auf eine ruhige Osterwoche eingestellt, ihre Rechnung jedoch ohne die Kundschaft gemacht, die ihre seit Mitte Januar gegenüber dem Anlageinstrument Aktie gehegte Zurückhaltung aufzugeben begann. Die Börseninformationsdienste, die für dieses Frühjahr eine „Kursexplosion“ angekündigt hatten, scheinen recht zu behalten. Denn – so wie die Dinge heute liegen – es führt eine normal wachsende Anlagebereitschaft zu überproportional steigenden Kursen, weil Aktien knapp geworden sind. Millionenbeträge sind seit Januar in die Investmentfonds geflossen, auch andere institutionelle Anleger haben ihre Portefeuilles im Vertrauen auf weiter steigende Aktienkurse verstärkt – und denken nicht daran, ihre Bestände schon jetzt auf den Markt zu werfen.

Was wird geschehen, wenn in den nächsten Wochen die Dividenden der großen Chemieunternehmen und anderer Publikumsgesellschaften zur Wiederanlage bereitgestellt werden? An nennenswerten Kapitalerhöhungen steht nur die Transaktion bei der Deutschen Bank bevor, die 200 Millionen Mark vom Kapitalmarkt abziehen wird. Das sind 120 Millionen Mark mehr, als dieses Kreditinstitut an seine Aktionäre ausschüttet. Unter Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer sind sogar 140 Millionen neu aufzubringen. Da heute noch nicht abzusehen ist, wie die Anleger auf dem für die Aktionäre der Deutschen Bank ungewohnt hohen Ausgabekurs reagieren werden, hat der Berufshandel sich vorsichtshalber weitgehend von den Deutschen-Bank-Aktien getrennt. Das Rätselraten um die Entscheidungen der Dresdner Bank geht weiter.

Angesichts der gehobenen Börsenstimmung sind die spekulativ handelnden Aktienkäufer für jede Anregung dankbar. Bei Schering blühte in den Tagen vor dem Osterfest wieder einmal die Abfindungsphantasie. Sie erfuhr erst eine Abkühlung auf der BASF-Pressekonferenz, wo von einer Übernahme der Schering AG nicht die Rede war. Typisch für die Schering-Kursentwicklung ist, daß jede Spekulationswelle die Notiz nach oben treibt, sie aber in ruhigeren Börsenphasen kaum zurückfällt. Diese Stabilität geht auf das Konto jener Analytiker, die selbst einen Kurs von 700 Prozent gemessen an den Ertragsaussichten der Gesellschaft noch für vertretbar halten.

Am Montanmarkt blüht wieder einmal der Fusionsweizen. Immer neue Konstellationen tauchen auf; sie sind Anstoß für kurstreibende Meinungskäufe. Aber auch hier gilt: Was gestiegen ist, bleibt danach konstant. Es fehlen die Verkäufer, die der Meinung sind, es lohne sich jetzt, Kursgewinne mitzunehmen. Im Hintergrund steht die jetzt schon beinahe sichere Chance, daß die deutsche Stahlindustrie in der Lage sein wird, Dividenden auszuschütten, welche die heutigen Kurse allein schon aus Renditegründen tragen. Die Börsenspekulation scheint gegenwärtig also ohne Risiko zu sein. Ob sie das auch im Falle der reinen Bergwerksaktien ist, steht auf einem anderen Blatt. Viel wird auf die Anwendung des Kohleanpassungsgesetzes ankommen. In Börsenkreisen hofft man offenbar, daß es Anlaß zu Abfindungsangeboten wird. K. W.