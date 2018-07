Die Olympischen Spiele in München 1972 werden, jüngsten Berechnungen zufolge, gut und gerne an die 820 Millionen Mark kosten. Da muten die fünfzig Millionen Mark, die Fernsehanstalten, ARD und ZDF, für ihre Übertragungen als Sonderkosten einsetzen mußten, beinahe als normal an. Und auch die ungefähr achtzehn Millionen Mark, die für die „Öffentlichkeitsarbeit“, also für Werbung verschiedener Art, vorgesehen sind, wirken dagegen beinahe gering. Am bescheidesten jedoch ist der Posten „Kultur“ ausgestattet: Zehn Millionen Mark sollen dafür genügen. Doch selbst mit diesem kleinsten Etat ist es möglich, intensiv zu wirken und die Olympischen Spiele zu bereichern.

Aus Köln kommt die Anregung, die Olympiade „audiovisuell“ anzureichern mit Photo, Film und internem Fernsehen. Der Kölner „photokina“-Beauftragte L. Fritz Gruber denkt da an einen weltweiten „Olympischen Photowettbewerb“, vornehmlich für Amateure, der schon einmal 1960 in Rom erfolgreich veranstaltet worden war (ZEIT Nr. 24/1965): Alle Teilnehmer-Nationen werden eingeladen, einen nationalen Photowettbewerb zum Thema „Sport und Spiel“ (etwa für 1969 bis 1970) auszuschreiben. Die besten Photos werden in den jeweiligen Ländern prämiiert und ausgestellt. Das Ergebnis des Wettbewerbs in der Bundesrepublik könnte beispielsweise auf der „photokina“ 1970 seine Premiere haben.

Im Jahre 1971 würden dann von jedem Land zehn Bilder ausgewählt und nach München geschickt, wo eine internationale Jury die besten Arbeiten prämiert und ausstellt. Auf diese Weise jedenfalls erreichte man, daß sich über einen langen Zeitraum hinweg unzählige Anhänger sowohl des Sports als auch der Photographie gleichsam an der „Werbung“ für die Olympischen Spiele in der Bundesrepublik beteiligten.

Wenn diese Ausstellung schon eine Zeitlang vor dem Beginn der Spiele in München eröffnet würde, sollte in München zugleich eine „Großphotoschau“ der Olympischen Spiele seit 1896 inauguriert werden; das wäre eine Dokumentation, die die Olympischen Spiele zum erstenmal geschlossen durch das Lichtbild darstellte. Dieses Projekt setzte allerdings eine intensive globale Forschungsarbeit nach frühem und eine besondere Auswahl aus zeitgenössischem Bildmaterial voraus. Gelänge es, könnte die Schau als Bildband bewahrt werden.

Ein anderer Vorschlag Grubers gilt der Errichtung und dem Betrieb von „Großprojektionen“ an wichtigen Stellen des Sportgeländes und der Münchener Innenstadt. In der Art der Autokinos würden monumentale Leinwände mit Tonbildschauen, speziellen Kurzfilmen, elektronischen Abläufen das Publikum unterhalten und informieren. Dafür gibt es schon einen Arbeitskreis, dem neben Gruber auch Otl Aicher, der Photograph Horst H. Baumann, Dr. Alexander Kluge, der Präsident der Münchener Akademie der bildenden Künste, Professor Paolo Nestler, sowie der Leiter des Dritten Programms des Bayerischen Fernsehens, Helmuth Oeller, und Gunther Sachs angehören. Sie prüfen zur Zeit die technischen und künstlerischen Möglichkeiten. Gefördert werden diese Vorhaben durch den Kulturreferenten der Stadt München, Dr. Herbert Hohenemser. re.