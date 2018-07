Inhalt Seite 1 — Osterspaziergang 1968 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie fahren mit Ihrem Wagen los und freuen sich auf heitere, beschwingte Osterferientage. Sie geraten nach fünf Kilometern in eine Verkehrsstauung und müssen drei Stunden im Schritt fahren.

2. Sie erreichen Ihr erstes Tagesziel. Ihr Hotel liegt neben einer „Bild“-Auslieferung, die gerade von 2000 Demonstranten belagert wird. Sie geben den Versuch auf, Ihr Hotel zu erreichen, und übernachten schließlich in Ihrem Wagen.

3. Sie erreichen K., haben dort heftige Zahnschmerzen und verbringen den Vormittag damit, einen Zahnarzt aufzuspüren, der nicht über Ostern verreist ist. Dieser ist selber erkrankt und wird gerade ambulant behandelt.

4. Infolge einer Umleitung geraten Sie in der Nähe von L. in einen Ostermarsch. Sie werden deshalb umgeleitet. Auf diese Weise errechen Sie schließlich wieder Ihren Heimatort.

5. Sie brechen zu einer zweiten Osterreise auf. Sie kommen nach B., wo eine neue U-Bahn-Linie gebaut wird. Sie fahren einer Umleitung nach und geraten dabei in eine Baugrube. Sie werden mit einem Kran herausgeholt und müssen 500 Mark Sachschaden bezahlen.

6. In E. geraten Sie in eine Anti-Springer-Demonstration. Dabei gerät Ihr Wagen in Brand. Glücklicherweise steht er gerade in Zielrichtung eines Wasserwerfers. Sie bleiben solange in E., bis Ihre Kleidung wieder trocken ist.

7. In der Nähe von M. geraten Sie wieder in einen Ostermarsch. Weil Sie doch nicht weiterfahren können, nehmen Sie an ihm teil. Danach können Sie Ihren Wagen nicht mehr finden.