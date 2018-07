„Rechnet mit dem Schlimmsten“ – unter dieser Überschrift hatte unser Redaktionsmitglied Willi Bongard über den Besuch bei einem Rentenberater berichtet (DIE ZEIT Nr. 8 vom 23. Februar). Willi Bongard zählt zu den rund 300 000 Angestellten, die seit dem 1. Januar 1968 versicherungspflichtig geworden sind, freilich mit der Möglichkeit, sich „befreien“ zu lassen und das „freiwillig“ zu tun, wozu ihn der Staat andernfalls zwingt Die gutgemeinten Ratschläge des Rentenberaters, der es für richtig hielt, „mit dem Schlimmsten zu rechnen“ – nämlich mit einem hohen Alter und einer fortwährenden Geldentwertung –, hatten den Besucher nicht restlos davon überzeugen können, den Weg der gesetzlichen Zwangsversicherung für den einzig sinnvollen zu halten. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei angemerkt, daß unser Redaktionsmitglied immer schon in höherem Maße freiwillig für sein Alter Vorsorge getroffen hat, als es der Gesetzgeber bisher für nötig hält. Die folgende Zuschrift stammt von einem Rentenberater.

Es ist sehr interessant, daß Sie einer von den rund 300 000 Angestellten sind, die vernünftigerweise nun endlich ab 1. Januar 1968, wie alle anderen Arbeiter und Angestellten auch, der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen.

Ich nehme an, daß Sie das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, denn ansonsten hätten Sie es ja nicht nötig, wenn Sie sich von der Versicherungspflicht befreien lassen wollen, einen Lebensversicherungsvertrag abzuschließen. Bekanntlich hat jeder, der das 50. Lebensjahr vollendet hat, das Recht einen Befreiungsantrag zu stellen, auch ohne einen Lebensversicherungsvertrag abzuschließen. Nehmen wir also einmal an, daß Sie noch keine 50 Jahre alt sind und jetzt vor der Wahl stehen, ab 1. Januar 1968 selber 120 Mark für Ihre Altersversorgung in der sozialen Rentenversicherung aufzuwenden, oder die selben 120 Mark in eine Lebensversicherung einzuzahlen, immer unter der Voraussetzung, daß der Arbeitgeber sich bereit erklärt, freiwillig seine 120 Mark dazuzulegen.

Die soziale Rentenversicherung versichert Sie

1. im Falle der Erwerbsunfähigkeit,

2. im Falle der Berufsunfähigkeit,

3. im Falle des vorzeitigen Todes,