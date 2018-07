Zur Zeit des fast zwanzigjährigen „tschechoslowakischen Winters“ nannte der Flüsterwitz sie „das illegale Zentralkomitee der kommunistischen Partei“. Sie forschten, publizierten, lehrten, bauten und wurden von der großen Menge meist als Mitglieder der „neuen Klasse“ angesehen. In Wahrheit aber haben sie viele der geistigen Grundlagen für die jetzigen Veränderungen in der Tschechoslowakei gelegt.

Sie – das ist das sogenannte „Richta-Team“: eine interdisziplinäre Gruppe von rund fünfzig Philosophen, Soziologen, Nationalökonomen, Pädagogen, Psychologen, Architekten, Historikern und Planungsfachleuten unter Leitung von Radovan Richta. Seit Beginn der sechziger Jahre hat sich diese Gruppe intensiv um die „Erforschung der gesellschaftlichen und menschlichen Zusammenhänge der wissenschaftlich-technischen Revolution“ bemüht.

Unter dem Aspekt aktueller Machtprobleme klingt das unpolitisch ja geradezu harmlos. So jedenfalls sahen es die Apparatschiks. Der jetzt abgesetzte Chefideologe Hendrych, der auf jede Kritik der Schriftsteller empfindlich reagierte, hatte das „Philosophische Institut der CSAW“, in dem diese Arbeiten geleistet wurden, ziemlich ungeschoren gelassen. Wohl wurden gelegentlich einige Mitglieder der Gruppe, wie der jetzt durch die neue Behandlung des „Falles Masaryk“ weltbekannt gewordene Philosoph Svitak, vorübergehend aus der Akademie der Wissenschaften ausgeschlossen. Aber das waren nur Betriebsunfälle.

Die Hochachtung der politischen Manager vor der Wissenschaft, verbunden mit einem Zweifel an der politischen Wirksamkeit ihrer Gedanken, hatte den Spielraum für zeitkritisches Denken geschaffen. So wie die herrschenden Mächte des neunzehnten Jahrhunderts die Wirkung von Karl Marx lange Zeit nicht erkannten und sich wohl auch in ihrer kühnsten Phantasie nicht vorzustellen vermochten, daß ein mit Fremdwörtern und Fußnoten gespicktes Werk wie das „Kapital“ für sie gefährlicher war als die vielen Flugblätter und Broschüren, die sie gelegentlich beschlagnahmten, haben auch die großen und kleinen Novotnys die Denker unterschätzt. Dabei hätten gerade sie aus der Geschichte ihrer eigenen Bewegung gelernt haben müssen, wo die Waffen gegen sie geschmiedet werden.

Es gibt unter den nun verdrängten „Konservativen“ nicht wenige, die sich heute dieser Toleranz rühmen. Denn schließlich hatte das alte Zentralkomitee das kritische Hauptwerk der Richta-Gruppe – eine Art „Kapital“ der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts mit dem Titel „Civilisace na rozcesti“ („Zivilisation am Scheidewege“) – in Auftrag gegeben. Noch im Vorjahr wurde Richta mit dem nach Klement Gottwald benannten Staatspreis ausgezeichnet.

In Marienbad, wo die Richta-Gruppe Anfang April zu einer sechstägigen internationalen Konferenz mit dem Thema „Mensch und Gesellschaft in der wissenschaftlich-technischen Revolution“ zusammenkam, wurden die (allerdings raren) Teilnehmer aus der DDR, Ungarn und der Sowjetunion von der Radikalität erschreckt, mit der das Dogma der in ihren Ländern noch „herrschenden Klasse“ durch die große Anstrengung um eine Reform des sozialistischen Denkens in Frage gestellt wurde. In Privatgesprächen mit ihren tschechoslowakischen Kollegen haben besonders die ostdeutschen Wissenschaftler ihre Besorgnis über Prags Abwendung von den straff geführten Volksdemokratien geäußert. Andererseits aber haben auch sie zugegeben, daß die wissenschaftlich-technische Revolution ein Umdenken und eine Erweiterung der bisherigen ideologischen Grundlagen notwendig macht.