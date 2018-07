Publizitäetsscheu den großen westdeutschen Aktiengesellschaften kann die Frankfurter Metallgesellschaft AG zu den verschlossensten gezählt werden. Ihr Geschäftsbericht ist wenig aussagefreudig, ihre Angaben zum Jahresabschluß sind minimal. Pressekonferenzen finden nicht statt, und eine dringend erforderliche Konzernrechnung ist bis heute noch nicht erstellt worden. Kurz und gut: In der Publizität bleibt für die Metallgesellschaft noch viel zu tun.

Diese scheinbar „vornehme Zurückhaltung“ kann zu einem guten Teil mit dem festen Aktionärskreis begründet werden. Die Metallgesellschaft ist keine reine Publikumsgesellschaft. Über ein Drittel ihres Grundkapitals sind im Besitz von Siemens und der Deutschen Bank, die ihre Anteile in einer vor kurzem gegründeten Firma gepoolt haben. Beteiligt sind weiter die Dresdner Bank mit über 25 Prozent und die Schweizerische Gesellschaft für Metallwerte in Zürich mit rund 17 Prozent. Darüber hinaus soll die Düsseldorf er Henkel-Gruppe noch über ein Paket verfügen. Das Material, das so an die Börsen kommt, ist nur klein.

Die Metallgesellschaft, die Produktionsfirma, Kreditinstitut und Holding ist, zu charakterisieren ist nicht einfach. Ihre Haupttätigkeit liegt heute in der Gewinnung, Erzeugung und Verarbeitung von NE-Metallen sowie dem Handel mit Fertigmetallen, Legierungen und Vorstoffen. Hier kann sie zu den führenden Unternehmen Europas gezählt werden. Die Konzernspitze übt ihre Tätigkeit sowohl durch voll integrierte, vor allem mit Handel befaßte Abteilungen aus, als auch durch rechtlich selbständige Betriebsgesellschaften. Die wichtigsten sind die im Ausland mehr als in der Bundesrepublik bekannten Lurgi Gesellschaften, die komplette Industrieanlagen verschiedenster Arten und Größen beraten, betreuen, planen und sogar liefern. Darüber hinaus arbeiten für die Metallgesellschaft praktisch in der gesamten Metallverarbeitung, in der Chemie, als Reedereien und Speditionen zahlreiche Tochtergesellschaften. Sie stellen mit rund 22 000 Beschäftigten 75 Prozent der Gesamtbelegschaft im Konzernbereich. In der Bilanz übertreffen die Beteiligungswerte das Sachanlagevermögen bei weitem.

Wenn das letzte Geschäftsjahr für die Metallgesellschaft im Umsatz einen Rückgang um 6 Prozent brachte, so sind hieran Preissenkungen im Metallbereich als auch Absatzrückgänge in der Metallverarbeitung die Gründe. Die breite Diversifikation des Programmes wird aber dafür sorgen, daß der Ausfall bei der Metallgesellschaft bald wieder eingeholt wird. Eh.