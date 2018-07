Inhalt Seite 1 — Reiseführer durch das rote Riesenreich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Reiseführer China liegt vor. Wenigen gelingt es, durch den Bambusvorhang zu schlüpfen. Der Verlag Nagel hat ihn von Mao Tse-tungs Reich beiseite geschoben und einen Führer von 1567 Seiten veröffentlicht, zunächst in französischer und nun auch in englischer Sprache, notwendigerweise ein sehr dickes Buch über das Riesenreich im üblichen Format der knallroten Bände.

Les Guides Nagel: Chine, 121 Pläne und Karten, Kunstleder, 72,– DM.

Zum erstenmal sind hier Pläne der „Verbotenen Stadt“ veröffentlicht. Der letzte China-Führer in Europa erschien, so teilt Nagel im Vorwort mit, vor 40 Jahren. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen wird auch allen denjenigen, die nicht nach China reisen wollen oder können, dieses Kompendium willkommen sein. Es ist prall voll von historischen, politischen und geographischen Informationen. Es ist geeignet, Interesse zu erwecken, wenn es auch das Touristengeschäft, wie die Dinge liegen, nicht wesentlich steigern wird. Als Reisebegleiter hätte das umfangreich konzipierte Werk wohl besser in zwei handliche Bände geteilt werden sollen.

Peking bietetviel. Es wirdauf 266 Seiten mitgeteilt. Besonders lang ist in der chinesischen Hauptstadt auch die Reihe der ausgezeichneten Restaurants, in denen der Reisende die raffinierte chinesische Küche genießen kann, aber auch französisch, japanisch und russisch essen. Das Frühstück in den fünf Ausländerhotels von Peking ist europäisch. 300 Hotels gibt es in der Hauptstadt.

Man erfährt, daß die Geschäfte in Peking auch am Sonntag geöffnet sind und daß man neben russischem Wodka und Sekt aus Georgien auch chinesischen Alkohol erhalten kann. Das chinesische Bier sei gut und bekömmlich. Aber vor allem an den Tee soll man sich halten, es gibt sehr viele Sorten und feine Aromen. Auch die Kopfschmerztabletten seien sehr gut, und es wird gesagt, wo man sich massieren lassen kann. Wenn man allerdings nach Schanghai fahre, so werde der Ausländer in die Wu Sung Oil Raffinerie geschleppt, in die Min Hang Maschinenfabrik und in die Kunstdüngerfabrik Wu jing, das gehöre zum Touristenprogramm.

Eine diskrete Notiz ist dem Kapitel „Praktische Auskünfte“ vorangestellt, sie gibt zu bedenken, daß einige Angaben über Restaurants und Antiquitätenläden womöglich nicht mehr stimmen könnten; dieser Text wurde vor der „kulturellen Revolution“ redigiert.

Taxis werden zumeist von Frauen gefahren, wie es heißt, sehr vorsichtig – und das heißt viel, wenn man die verwegenen Taxifahrer im Fernen Osten, etwa in Tokio und Bangkok, kennt. Die chinesischen Züge sind pünktlich, aber langsam (80 km).