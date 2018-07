Estoril: Spielkasino mit Automaten

Ein portugiesischer Multimillionär unterstützt mit dem prächtigsten Spielkasino Europas die Bemühungen seiner Regierung um mehr Touristen und macht dabei voraussichtlich ein großes Geschäft: Die Regierung gab ihm die Lizenz für den Spielbetrieb in Estoril mit der Auflage, daß nach fünfzehn Jahren Kasino und Bars in den Besitz, der Regierung übergehen. Der Prachtbau wurde Anfang April eröffnet und kostete zwölf Millionen Mark. Für Touristen gibt es alle Arten von Glücksspielen bis hin zu den primitiven Spielautomaten. Prächtige Marmorhallen, ein Kino, Bars, Frisierladen, Antiquitätengeschäfte und Sonnenterrassen gehören zu dem Komplex.

Beauty-Farm am Wörthersee

Das Bungalowhotel Wurm am Wörthersee wurde nach amerikanischem Vorbild in eine Schönheitsfarm verwandelt. Die 14tägigen Kuren beginnen mit einer „Untersuchung im Sinne der Ganzheitskosmetik“. Ganz nach Bedarf gibt es dann volle Verpflegung, Diätkost oder eine richtige Schlankheitskur sowie Sauna, Atemübungen, Kräuterbäder und Abreibungen. Als Zerstreuung nach anstrengender Schönheitspflege: Dampferfahrten auf dem Wörthersee.

Kreuzfahrt der Superlative

Was als Musiktage auf der „Renaissance“ (Paquet, vom 19. bis 31. Mai) angekündigt wurde mit Interpreten wie David Oistrach und Elisabeth Schwarzkopf, wird zu einem Jahrmarkt der Eitelkeit. Die Reederei gibt bekannt, daß sich (zu Preisen zwischen 6000 und 16 000 Mark) schon Prinzen und Prinzessinnen, Großindustrielle, ein Minister, sechs Millionäre und Grafen und Barone für die Reise entschlossen. Doch scheinen das nur Lockvögel zu sein. Es werden jetzt noch einige nicht gar so klassische Künstler angekündigt, um die Buchungen zu fördern. Engagiert wurden der Chefkoch von Maxim’s, der Prominentenfigaro Jacques Dessange, der Spiritual-Sänger Memphis Slim und der Gitarrist Manitos de Plata. Eine Boutique an Bord wird Boucheron eröffnen, und Nina Ricci führt ihre neueste Kollektion vor.

„Australien entdecken“

Die staatliche australische Fluggesellschaft Trans Australian Air (TAA) will mit einem Rundflug-Ticket („Discover Australia“) Touristen anlocken. Die Flugkarte kostet 860 Mark und gilt neunzig Tage. Der Tourist darf damit auf der 5600 Kilometer langen Strecke von Sydney über Canberra, Melbourne, Adelaide, Alice Springs, Mount Isa, Townsville, Mackay und Rochhampton nach Brisbane fliegen. Die Karte gilt für beide Richtungen und Reiseunterbrechungen in beliebigen Orten.