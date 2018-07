Bundeskanzler Kiesinger hat behauptet; das Programm der „militanten revolutionären Gruppen unter den Studenten“ bekenne sich „eindeutig zur Gewalt“. Prüfen wir einmal an Hand der neuesten Publikationen zur Studentenrevolte, ob sich diese Behauptung rechtfertigen läßt.

Rudi Dutschke: „In der Abwehr der Gewalt durch die Studentenmehrheit lag die richtige Einsicht, daß es in den Metropolen keinen revolutionären Terror mit Waffen gegen Menschen geben könne.“ – „Die Durchbrechung der Spielregeln der herrschenden kapitalistischen Ordnung führt nur dann zur manifesten Entlarvung des Systems als ‚Diktatur der Gewalt‘, wenn wir zentrale Nervenpunkte des Systems in mannigfaltiger Form (von gewaltlosen offenen Demonstrationen bis zu konspirativen Aktionsformen) angreifen – so zum Beispiel das Abgeordnetenhaus, Steuerämter, Gerichtsgebäude, Manipulationszentren wie Springer-Hochhaus oder Sender Freies Berlin, Amerika-Haus, Botschaften der Marionettenregierungen, Armeezentren, Polizeistationen und so weiter!“1)

Einerseits lehnt Dutschke also Gewalt als Konterrevolution ab, zum anderen jedoch empfiehlt er Aktionen, um die Gewalt der Herrschenden zu entlarven, wobei man nun darüber streiten mag, ob ein Sitzstreik auf einer Straßenkreuzung, die Blockade des Springer-Hauses oder ein „goin“ ins Amerika-Haus schon den Tatbestand des Gewaltaktes erfüllen oder nicht. Für die christlich-demokratischen Studentenautoren Schönbohm/Runge/Radunske ist dies schon ausgemacht: „Eine revolutionäre Gruppierung wie der Sozialistische Deutsche Studentenbund kann eigentlich entsprechend ihrem Ziel – der revolutionären Umwälzung der Gesellschaft – nicht auf das Mittel der Gewalt verzichten.“2) Als Kronzeuge gilt ihnen Herbert Marcuse, der am 11. Juli 1967 im Auditorium maximum der Freien Universität in Berlin von Situationen gesprochen hat, „in denen es genau im Interesse der Humanität liegt, Gewaltlosigkeit zu vermeiden und zur Gewalt überzugehen“. Und zu Dutschkes Theorie der „Verweigerungsrevolution“, des „Guerilla-Kampfes in den Metropolen“ meinen sie, diese These schließe das Risiko der Gewalt mit ein, „wenn sie nicht gar eine Aufforderung zur Gewaltanwendung darstellt“.2)

Diese zwingende Schlußfolgerung wird jedoch gerade von einem der Wortführer der Berliner Linksrebellen, Theodor Ebert, angezweifelt. Marcuses These: „Da man sie schlagen wird, kennen sie das Risiko, und wenn sie gewillt sind, es auf sich zu nehmen, hat kein Dritter und am allerwenigsten der Erzieher und Intellektuelle das Recht, ihnen Enthaltung zu predigen“ hält er entgegen: „Im Lauf des Jahres 1968 muß geprüft werden, ob nicht bestimmte Formen der Gegengewalt statt das System aufzuweichen und soziale Stützpunkte für den radikaldemokratischen Wandel zu schaffen, die Protestierenden isolieren und den autoritären backlash fördern.“3) Darum plädiert er weiterhin für die direkte, gewaltlose Aktion, wobei er die von den Anhängern Lord Bertrand Russells erprobte Methode empfiehlt, vorher die Aktion mit der Polizei zu erörtern, damit die Gegenseite nicht, unvorbereitet und nervös, unverhältnismäßig scharfe Mittel anwendet. Aber man muß wohl in England wohnen, um eine Polizei zu erleben, die auf Wasserwerfer und Gummiknüppel, auf Schäferhunde und berittene Kommandos verzichtet und statt dessen im Schweiße ihres Angesichts sitzstreikende Studenten davonschleppt!

Ebert gibt unumwunden zu, daß die Demonstranten, die sich zum zivilen Ungehorsam entschließen, willig Sanktionen für die Gesetzesübertretung in Kauf nehmen. „Sie sind bereit, einen Preis für die Publizität ihrer Sache zu bezah-

len.“ 3) Dadurch machten sie klar, daß „sie die Notwendigkeit von Gesetzen grundsätzlich bejahen und nur wegen eines außerordentlichen Notstandes sich zum zivilen Ungehorsam entschlossen haben“.3) Mit solch würdigem und verantwortungsbewußtem Verhalten könnten sie weit eher die Aufmerksamkeit auf ihre politischen Motive lenken als durch das Werfen von Farbe oder Bomben.

Warum sich die Wut der Studenten nach dem Attentat auf Dutschke vor allem gegen den Springer-Konzern und den Berliner Senat richtete, wird deutlich, wenn man die Dokumentation zu den Berliner Februardemonstrationen 4)auf sich wirken läßt. Politiker und Redakteure haben damals eine Pogromstimmung geschürt, die sich während der Gegendemonstration des Senats in Lynchgelüsten und Tätlichkeiten gegen „verdächtig“ aussehende Bürger entlud („Schlagt den Dutschke tot“, „Hängt ihn auf“). Bürgermeister Schütz hat das Seine dazugetan, Öl ins Feuer zu gießen, mit Äußerungen wie „Ihr müßt diese Typen sehen. Ihr müßt ihnen genau ins Gesicht sehen“ oder Drohungen gegen die „Rowdys“ in der „Dämmerstunde“, gegen „Krawallakteure“ und „Halbchinesen“, „mit denen man endlich fertig werden müsse“. Für sich spricht eine Blütenlese aus Springer-Blättern: „Totengräber der Demokratie“, „Ho-ho-ho-Tschi-Minh – Extremisten-Mob“, „Studentische Linksmafia“ und „Halbstarkengefolge“. Die Berliner „Bild-Zeitung“ behauptete wider besseres Wissen, die Studenten hätten zum Mord aufgehetzt und schrieb unter der Überschrift „Stoppt den Terror der Jung-Roten jetzt!“ vielsagend: „Man darf auch nicht die ganze Dreckarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen.“