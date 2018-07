Bonn, im April

Das politische Klima für den neuen Versuch der Bundesregierung, das Verhältnis zu Moskau zu entspannen, scheint nicht gerade günstig zu sein. Bonn hat der Sowjetunion in einer Note angeboten, mit ihr und den anderen Staaten des Warschauer Pakts, einschließlich der DDR, Erklärungen über einen Gewaltverzicht auszutauschen und darüber mit Moskau sobald wie möglich zu verhandeln. Aber diese Note traf in der gleichen Woche in der sowjetischen Hauptstadt ein, in der das Zentralkomitee der sowjetischen KP zur Rundum-Verteidigung gegen außen- und innenpolitische Liberalisierungstendenzen aufrief.

"Der gesamte Riesenapparat der antikommunistischen Propaganda", so hieß es in der ZK-Resolution, "ist jetzt direkt auf die Schwächung der Einheit der sozialistischen Länder und der internationalen kommunistischen Bewegung sowie auf die Spaltung der fortschrittlichen Kräfte unserer Zeit zur Unterhöhlung der sozialistischen Gesellschaft von innen her gerichtet." Und was die Sowjetführer selbst nicht aussprechen wollten, machte SED-Sekretär Honecker im Regierungsblatt Iswestija deutlich: Es gebe keine nationalen Wege zum Kommunismus. Dieser unverhohlenen Kritik an der tschechischen Entwicklung setzte er hinzu, das "entscheidende Kriterium für die Treue zum Marxismus-Leninismus" sei und bleibe "das Verhältnis zur Sowjetunion". In dieses düstere Bild paßt auch die Anordnung des Ostberliner Innenministers, der den Ministern und leitenden Beamten der Bundesregierung "bis auf weiteres die Durchreise durch das Hoheitsgebiet der DDR nach Westberlin" verboten hat.

Dennoch behält die Note zum Thema Gewaltverzicht ihren Sinn. Denn es war die Sowjetunion selbst, die dafür Interesse gezeigt hatte. Und daß in Ostberlin heute die angebotene Gewaltverzichtserklärung nicht mehr einfach mit Hohngelächter abgetan wird, ist wohl auf die sowjetische Haltung zurückzuführen. Bonn mußte dieses Thema deshalb weiterverfolgen – auch wenn die momentane Situation nicht allzu günstig erscheint.

Zum anderen ist die Note eine Unterstützung der deutschen Ostpolitik. Die Sowjetunion ist der erste Adressat für dieses Angebot; denn Bonn ist sich darüber im klaren, daß die Normalisierung der Beziehungen zu den Ostblockstaaten selbst den Anschein einer antisowjetischen Aktion vermeiden muß. Bloße Entspannungsgesten gegenüber Moskau reichen da nicht aus.

Noch fühlen sich die osteuropäischen Staaten, mit Ausnahme Rumäniens, an den Beschluß des Warschauer Paktes gebunden, der normale Beziehungen zur Bundesrepublik von drei Bedingungen abhängig macht: Bonner Verzicht auf Atomwaffen, Anerkennung der bestehenden Grenzen und Normalisierung der Beziehungen zur DDR. An diese Bedingungen wird sich auch die Tschechoslowakei halten. Hoffnungen auf einen schnellen Botschafteraustausch zwischen Prag und Bonn sind Illusion. Gerade die weitgehende innenpolitische Liberalisierung zwingt Prag in der Außenpolitik zur Zurückhaltung.

Diese Situation verschafft der DDR eine starke Veto-Position. Einstweilen stehen die osteuropäischen Staaten unter Druck, sich außenpolitisch mit der DDR zu solidarisieren. Aber das könnte sich ändern. Die Bonner Unterschrift unter den Atomsperrvertrag könnte die Furcht vor einer atomaren Bewaffnung der Bundesrepublik endgültig ausräumen, ein Gewaltverzichtsvertrag die Grenzfrage entschärfen. Es bliebe dann als Drittes die Normalisierung der Beziehungen Bonns zur DDR, die Ostberlin mit der Formel "alles oder nichts" blockieren kann. Aber unter so veränderten Bedingungen würde es der DDR schwerer fallen, vielleicht sogar unmöglich werden, die Entspannung weiter zu verhindern. Vielmehr könnte sie gezwungen sein, sich mit den konzilianteren kommunistischen Staaten zu arrangieren.

Es mag sein, daß die Sowjetunion unter dem Eindruck der tschechoslowakischen Vorgänge mit äußerster Behutsamkeit an die Erörterung des Gewaltverzichts herangeht. Unklar ist, wie weit Moskau die Verhandlung über den Gewaltverzicht schon als Vorgespräch über ein europäisches Sicherheitssystem auffaßt: die Gespräche würden dadurch nicht erleichtert. Wenn Moskau jedoch gegenwärtig an einer Krise nicht gelegen ist – auch nicht in Berlin, trotz der Anordnungen des DDR-Innenministers – und wenn der Gewaltverzicht zu den wenigen möglichen Gesprächsthemen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion gehört, darf Bonn sich die Chance der Verhandlung nicht entgehen lassen. Der Gewaltverzicht scheint heute der Schlüssel zur Ostpolitik zu sein. Rolf Zundel