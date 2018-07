Kommt aus Paris noch ein Anruf wir können nicht decken, überall Geld ohne Ware, will man Gold oder wenigstens eine harte Währung lachen sie einem ins Gesicht. Also sagt Klein „jetzt bleibt nur, wir kaufen Aktien, gleichgültig was, solang man sie nur in Paris, New York, Zürich verkaufen kann, wir haben noch eine halbe Stunde bis Börsenschluß.“ Sag ich „gehn wir“. Das Auto unten. Zur Börse.

Auf den Stufen so viele Leute man muß sie wegboxen damit man das Tor erreicht. Das Rauchzimmer leer, mit den Plüschsofas und kaltem Tabakgestank. Wir quer durch, Klein schief mager blaß, ich hinter ihm, hinüber zur Tür vom Börsensaal – Stimmen, Geschrei, Signale, durcheinandergeschobene gestikulierende Menschen, über ihnen hängt eine saure Wolke Schweißgeruch.

In der Mitte am Schranken war das Geschäft so still wie sonst, die paar Agenten, die paar von den Banken, die paar Sensale bei den Tafeln, sonst kaum ein Mensch. Tendenz war sehr fest, alle Schrankenwerte Plus aufgezogen, sogar südamerikanische Anleihen mit Silberparität, was sonst keinen Menschen interessiert, aber heute liegt Geld darauf. Aber wie gesagt ein stilles Geschäft, nur ungestempelte Türkenlose, die uralte Emission, kauft jemand zu einem Makulaturpreis, wer weiß wozu.

Was da nicht beim Schranken zu tun hat, drängt sich drüben in der Kulisse, wo es von fern ausschabe daß man sich fragt, ist das schon Krieg oder roch Geschäft. Faßt mich Klein am Arm und zerrt mich zu Euroflot hinüber. Wie wir an der Exotenkulisse vorüberkommen, schreit Pelzer von Gebrüder Biberstein: „Klein!“ Noch einmal: „Klein!“ Klein sich gar nicht zu ihm umgedreht, reißt Pelzer sich herüber, mit leuchtenden Ohren, und schreit: „Klein Investment kauf’ ich zu 315.“ Sagt Klein, „Kein Interesse“, will weitergehn, faßt er, ihn an der Schulter und schreit: „330. 350. Ich kauf zu 350!“

Reißt Klein sich von ihm los ohne Antwort und wirft sich zwischen Waliss und dem zweiten Disponenten von Schröder in die Kulisse von Euroflot. Ich dicht hinter ihm und ruf: „Wie steht Euroflot?“ Antwortet mir keiner, aber schräg vor mir Gross, der Bock & Bock in Brüssel vertritt, steht da eingekeilt zwischen Schwitzenden Heulenden, schmeißt die Hand in die Luft und brüllt heiser: „8400, 8400. 8450!“ Schreit Klein: „Wie ist Ware?“ Gross nur die Hand in die Luft und brüllt: „8450 ist Geld bei mir. Ich kauf für 8450, für 8480.“ Klein noch einmal: „Wie ist Ware?“ Sagt Waliss: „Für 9000 kann ich Ihnen was geben.“ Lacht einer: „Verrückt.“

„8480, 8480, 8550“ – Gross. Darauf „8550, 8590“ – drei, sieben andere und werfen die Finger hoch. Waliss „9000, ich geb.“

Der von Borstenhauer & Klopp, der Magere mit der Glatze, stürzt in diesem Augenblick herüber vom Telefon und schreit mit roten Flecken im Gesicht: „9000, gekauft. 200 Stück.“ Sagt Waliss: „Nicht 200 sondern 25. Mehr hab’ ich nicht.“ Der von Borstenhauer & Klopp schüttelt ihm die Faust vorm Gesicht und kreischt: „Mit 25 Stück macht er einen Kurs. Angezeigt gehört das.“