Immer weiter, immer weiter – nach dieser Devise verspüren viele Touristen, die an der Südküste Spaniens Ferien machen, beim Anblick der im Süden, jenseits des Mittelmeeres, schimmernden marokkanischen Berge Lust, einmal einen Sprung auf den afrikanischen Kontinent zu machen. Es gibt viele Fährverbindungen für ihr Vorhaben.

Von Malaga nach Tanger verkehrt täglich eine Fähre um 9.00 Uhr, Ankunft Tanger 13.00 Uhr. Rückfahrt 15.00 Uhr, Ankunft Malaga 21.00 Uhr. In der Regel dauert diese Überfahrt eine halbe bis eine Stunde länger. Preis für eine Fahrt: je Person 390,– Peseten (100 Peseten = 5,70 Mark), für Autos von 650,– bis 1700 Peseten, je nach Länge des Fahrzeuges. (Bis zu 2,99 Meter = 650 Peseten; 3 bis 3,99 = 1030 Peseten; 4 bis 5 = 1335 Peseten; über fünf = 1700 Peseten).

Wesentlich günstiger ist die zweieinhalb Stunden dauernde Überfahrt aus dem südlichsten spanischen Hafen Algeciras (gegenüber vom Gibraltarfelsen) nach Tanger. Sie kostet pro Person 327 Peseten (1. Klasse), 256 (2. Klasse) und 172 (3. Klasse). Die Autogebühr beträgt auf dieser Fähre zwischen 555 und 1130 Peseten. Abfahrt von Algeciras um 11.20 Uhr, Ankunft Tanger 13.50 Uhr. Rückfahrt 16.10 Uhr, Ankunft Algeciras 18.40 Uhr. Diese Fähre verkehrt einmal täglich, außer am Sonntag.

Die vorteilhafteste Fährverbindung zwischen Spanien und dem afrikanischen Kontinent aber ist die zwischen Algeciras und Ceuta, zumal Ceuta ein spanischer Stützpunkt ist, von dem aus man kurze Trips ins Innere Marokkos unternehmen kann und zugleich näher an den Mittelmeerstränden des afrikanischen Königreiches ist.

Es ist die kürzeste Strecke zwischen den beiden Kontinenten. Die Überfahrt kostet 147 Peseten (1. Klasse), 99 (2. Klasse) und 58 (3. Klasse). Fürs Auto sind zwischen 555 und 1130 Peseten zu zahlen. Die Abfahrtszeiten von Algeciras täglich außer Sonntag 12.00 Uhr (Ankunft Ceuta 13.30 Uhr) und 16.00 Uhr. Darüber hinaus fährt eine Fähre am Mittwoch, Samstag und Sonntag um 19.00 Uhr ab Algeciras (Ankunft Ceuta 20.30 Uhr) und jeweils am nächsten Tag, das heißt Donnerstag, Sonntag und Montag um 9.00 Uhr von Ceuta wieder zurück nach Algeciras (Ankunft 10.30 Uhr).

Die ankommenden Ausländer werden von Geldwechslern empfangen, die ihnen schwarze Dirham anbieten. Die Währung des Landes darf nicht ins Land eingeführt werden. Der offizielle Kurs der marokkanischen Banken beträgt gegenwärtig 125 Dirham für 100 Mark. Die Schwarzhändler bieten rund zwanzig Dirham mehr. Behält man marokkanisches Geld übrig, das man bei der Ausreise zurücktauschen will, muß man eine Quittung vorlegen, die man von den Banken oder den amtlichen Wechselbüros beim Einwechseln bei der Einreise in das Land erhält. Aber nur ein Viertel des umgetauschten Geldes wird in die gewünschte europäische Währung zurückgetauscht. Daß die marokkanischen Behörden mit hohen Strafen drohen, wenn man die Landeswährung zu Schwarzmarktkursen erwirbt oder sie illegal einführt, versteht sich. Ob erlaubt oder nicht: Marokkanische Läden nehmen nur allzu gern auch fremde Währung in Zahlung. J. K.