Von Peter Richter

Das Phänomen der Supraleitung spielt in der Geschichte der Physik eine einzigartige Rolle: Keine andere Erscheinung widersetzte sich nach ihrer Entdeckung für so lange Zeit dem theoretischen Verständnis, obwohl man in der ganzen Welt fieberhaft, danach forschte. Fast ein halbes Jahrhundert mußte vergehen, ehe die amerikanischen Physiker John Bardeen, Leon Cooper und J. R. Schrieffer 1957 das Rätsel zu lösen vermochten, das der Leidener Physiker Kamerlingh-Onnes im Jahre 1911 zuerst fand: Warum verlieren einige Metalle bei Temperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunktes (minus 273°C) urplötzlich jeglichen elektrischen Widerstand?

Das Problem war aufregend. Wieviel Energie ließe sich einsparen, wenn zum Beispiel elektrische Leitungen ohne Widerstand gebaut werden könnten. Welch unvorstellbar starke Magnetfelder ließen sich erzeugen, könnte man durch dünne Drähte beliebig große Ströme schicken. Kamerlingh-Onnes sah diese Möglichkeiten voraus, aber er ahnte auch, daß der Deutung seiner Experimente eine Revolution der Physik vorausgehen müßte; in seiner zusammenfassenden Arbeit von 1913 fällt das Stichwort „Quantentheorie“, doch die steckte damals noch kaum in den Kinderschuhen.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß Experimentalphysiker und Theoretiker mit gleichermaßen brennendem Interesse dem Problem zu Leibe rückten. Beide hatten enorme Schwierigkeiten zu überwinden, ergänzten einander, und am Ende hatten beide etwa gleichen Anteil am Erfolg. Hier soll uns jedoch der theoretische Aspekt allein beschäftigen; Professor Gerhart Lüders vom Institut für Theoretische Physik in Göttingen hat dazu in den letzten beiden Jahren interessante Beiträge geliefert.

Ein Metall besteht aus einem regelmäßigen Gitter von elektrisch positiv geladenen Atomen (sogenannten „Ionen“) und einem „Gas“ von Elektronen, die eine negative Ladung besitzen; insgesamt heben sich die Ladungen von Ionen und Elektronen auf. Ein elektrischer Strom kommt zustande, wenn die Elektronen in einer bestimmten Richtung bewegt werden. Dabei stellt das Gitter für sie kein Hindernis dar; der elektrische Widerstand rührt von Gitterfehlern her, an denen die Elektronen gebremst werden. Diese Unregelmäßigkeiten gibt es immer, sie sind auch bei den tiefsten Temperaturen vorhanden, so daß es stets einen Widerstand geben sollte.

Das genauere Verhalten der Elektronen im Atomgitter konnte man erst verstehen, nachdem 1925 die Quantenmechanik entwickelt war. Nach dieser Theorie können Teilchen nicht beliebige Geschwindigkeit oder Energie haben, sondern immer nur ganz bestimmte, diskrete Werte. Kennt man von einem Teilchen Energie und Impuls (das ist, klassisch gesprochen, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit), so sagt man, das Teilchen befinde sich in einem bestimmten „Zustand“. Wenn der Impuls bekannt ist, kennt man auch die Energie, so daß man einen Zustand durch den zugehörigen Impuls charakterisieren kann.

Nun kommt ein drastischer Quanteneffekt ins Spiel. Hat man ein System mit sehr vielen Teilchen (üblicherweise eine Billion mal eine Billion Elektronen), so hängen dessen Eigenschaften entscheidend davon ab, ob der „Spin“ der Teilchen ein ganz- oder halbzahliges Vielfaches einer gewissen Einheit ist (der Spin ist ein Maß für die Kreiselbewegung um eine eigene Achse). Je nachdem heißen die Teilchen Bosonen oder Fermionen. Ist der Spin zum Beispiel 0 oder 1, dann haben wir Bosonen; davon können beliebig viele in ein und demselben Zustand sein. Ist der Spin aber 1/2, wie bei den Elektronen, dann dürfen höchstens zwei Teilchen denselben Zustand besetzen; man sagt, für Fermionen gelte das „Pauli-Prinzip“.