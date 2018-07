Die internationale Leichtathletik vor ihrem größten Jahr

Von Wolfgang Wünsche

Mit bisher nie gekanntem Aufwand bereiten sich die Leichtathleten in aller Welt auf ein Abenteuer vor. Es heißt Olympische Spiele. Ort der Handlung: Mexico City. Der Zeitpunkt: 13. bis 20. Oktober. Für eine Woche Leichtathletik, für 36 Läufe, Sprünge und Würfe werden Millionen ausgegeben, vernachlässigen Athleten ihre Berufsausbildung, bauen die Nationen Höhenleistungszentren, damit die Aktiven sich vorzeitig an die ungewohnt dünne Höhenluft von Mexiko, das in 2200 Meter Höhe liegt, zu gewöhnen. Gigantisch sind die Anstrengungen der Ärzte, um herauszufinden, auf welche wirksame Weise ein Läufer in den entscheidenden Tagen von Mexiko in bester Form ist. 1200 Leichtathleten werden erwartet. Nur 36 von ihnen erhalten die begehrte Goldmedaille.

Doch ehe es soweit ist, wird so mancher Sturm durch die Lande ziehen. Wie werden die Neger reagieren, nachdem ihr Idol Martin Luther King ermordet wurde? Die Farbigen aus Amerika, Afrika und von den Inseln der Karibischen See sind ja große Favoriten im Sprint. Wie etwa die Amerikaner Hines, Turner, Games, Greene, der Kubaner Figuerola und Miller aus Jamaika. Ein 200-m-Finale ohne Tommie Smith und Carlos (beide USA) sowie ein 400-m-Endlauf ohne die Amerikaner Matthews und Evans würde zur Farce. Auch Kenias kleine, aber hochqualifizierte Streitmacht mit den Mittelstrecklern Kiprugut, Keino, Temu und dem Hindernisläufer Kogo, zählt zu den ersten Medaillenanwärtern. Nicht zu vergessen den Äthiopier Abebe Bikila, den Marathonsieger von Rom und Tokio. Was wären die Hürdenläufe ohne die geschmeidigen Amerikaner, der Weitsprung ohne die 8-m-Asse der USA? Der Tod von Pastor King, die mögliche Zulassung von Südafrika, das bisher die Schwarzen von den Olympischen Spielen ausschloß und dafür vom Internationalen Olympischen Komitee für Tokio gesperrt wurde, diese zwei Ereignisse werfen Schatten auf die Spiele, können sogar zu ihrer Absage führen. Den von den Negern vorhergesagten „heißen Sommer“ wird auch der Sport spüren; denn die Politik hat sich auch in den Stadien der Welt breitgemacht, zu breit.

Noch ist die Krise nicht ausgebrochen. Halten wir uns an die Tatsachen und die lauten: Die moderne Leichtathletik steht vor dem größten Jahr ihrer 100jährigen Geschichte. Weltrekorde werden 1968 purzeln, sogenannte Traumgrenzen durchstoßen werden, weil die Entwicklung des Leistungsniveaus geradezu stürmische Formen angenommen hat.

Früher wurde behauptet, das beste Leistungsalter seien die Jahre zwischen 24 und 28. Heute wirft der 35jährige Russe Klim den Hammer fast 72 m weit und läuft der 20jährige Amerikaner Ryun phantastische Weltrekorde auf den Mittelstrecken. Die Alten bleiben bis zu 40 Jahren Weltklassekönner, die Jungen stürzen schon mit 18 Jahren Weltrekorde. Die deutschen Jugendmeister von 1967 hätten 1936 in Berlin gar manche Olympiamedaille gewonnen. Man veranstaltet bereits europäische Jugendspiele, weil man erkennt, daß die Organkraft der hochaufgeschossenen Jünglinge von 1968 durchaus gut entwickelt ist, wenn die Jugendlichen nur systematisch und regelmäßig trainieren.

Schließlich ist die Leichtathletik im Jahre 1968 ebenso auf den Fidschi-Inseln verbreitet wie auf Kuba, in Sibirien oder in Nairobi. Die Ereignisse überstürzen sich, die Terminnot wird immer größer. Die weltweiten Wettkämpfe nehmen beängstigende Formen an. Früher war ein Klubkampf ein Großereignis, heute veranstaltet man Erdteilkämpfe und es gibt keine Saison, in der sich die Athleten einmal erholen können. 1968 ist Mexiko das große Ziel, 1969 finden die Europameisterschaften in Athen statt und vorher der Erdteilkampf Europa-USA. 1970 wird wieder der Europacup der Nationen auf dem Programm stehen. Hinzu kommen Asienspiele und Commonwealth-Spiele. 1971 gibt es wieder Europameisterschaften und ein Jahr später ruft, wie es so „schön“ heißt, München „die Jugend der Welt“ zu Olympischen Spielen.