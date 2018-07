Inhalt Seite 1 — Titel und Talente Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Moor

Als beim Festival für Zeitgenössische Kunst in Royan das erste Konzert zu Ende war – Karlheinz Stockhausen und fünf seiner Akolythen hatten unter anderem seine „Prozession“, seine „Telemusik“ und sein „Solo“ aufgeführt –, kehrte der Komponist unter nahezu einhelligem Beifall auf die Bühne zurück, einem Beifall, den er mit einer Ungerührtheit entgegennahm, die nur von seiner neuen, bis über den Kragen hinabreichenden Frisur gemildert wurde. Je öfter er sich verbeugte, um so lautstarker wurden auch die abfälligen Meinungsbekundungen des im allgemeinen doch sehr weitherzigen Auditoriums von Royan. Und je lauter die Buhs wurden, desto weniger finster wirkte Stockhausen. Als er die Bühne das letztemal verließ, sah er bereits einigermaßen zufrieden aus.

Seit langem bin ich überzeugt, daß bei vielen zeitgenössischen Komponisten, Stockhausen mit an erster Stelle, die Psychologie ihrer Musik der Reflexion genauso viel Nahrung bietet wie die Musik selber. Meine ehrliche Bewunderung für Stockhausens Talent und für seinen Neuerungsdrang, für sein Sendungsbewußtsein bei der Ausweitung musikalischer Horizonte und der Abschaffung von Tabus werde ich mir von niemandem ausreden lassen, aber ich muß zugeben: seine offenkundige Haltung, daß seine Zuhörer ihm von ihm aus den Buckel herunterrutschen könnten, verursacht mir wachsendes Unbehagen.

Das Festival von Royan fand in diesem Jahr erst zum fünften Male statt, aber während der einen Woche, die es dauerte, brachte es zehn Welturaufführungen zuwege, einige davon von wirklich wichtigen Komponisten. Dank der beträchtlichen musikalischen und finanziellen Unterstützung des französischen Rundfunks hat Royan es in erstaunlich kurzer Zeit geschafft, sich in erlauchter Gesellschaft zu etablieren.

Das diesjährige Festival verfolgte zwei angekündigte „Themen“: offene Formen in der Musik und, an Stelle der brillanten Theaterdarbietungen von 1967, den „kreativen“ Film – im Gegensatz zum „rekreativen“ nämlich.

Earle Brown, der amerikanische Pionier offener musikalischer Formen, hatte letztes Jahr in St. Paul de Vence die Seiten einer neuen Partitur an den Flügeln eines Calderschen Mobiles befestigt und seine Musiker dann blasen lassen, was zufällig vor ihren Augen vorüberkam. Royan hatte für das diesjährige Festival ein neues Werk bei ihm in Auftrag gegeben, aber visuell bot es nichts Einfallsreicheres als ein geteiltes Orchester unter zwei Dirigenten, Gilbert Amy und Brown selber. Brown schreibt sein musikalisches Material, seine „Ereignisse“, einigermaßen klar nieder und überläßt dann alles übrige den Spielern. Mit dem Erfindungsreichtum der Instrumentalisten der Domaine musicale erklärte er sich recht zufrieden, aber er betonte auch, daß jede Aufführung durch eine andere Gruppe einen völlig verschiedenen Charakter bekäme. Ich konnte nicht umhin, mich niedergeschlagen zu fragen, wie leicht ich – oder auch er – eine solche andere Aufführung überhaupt wiedererkennen würde.

Die eindrucksvollste Welturaufführung war Yannis Xenakis zu danken, dessen Pflichten an seinem neuen Kompositionslabor an der Universität von Indiana ihn selber am Kommen hinderten. Er nannte sein Werk einfach „Nächte“ – onomatopoetische Silben für zwölf unbegleitete Stimmen. Xenakis hat sein Werk vier namentlich genannten „obskuren politischen Gefangenen“ gewidmet, die seit 1946 in Haft genommen wurden, und desgleichen „Tausenden von vergessenen, von denen selbst die Namen nicht erhalten sind“.