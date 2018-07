Hamburg

Am Karfreitag hatte Hamburgs Fernsehturm Premiere. In 25 Sekunden war man oben, 124 Meter über der Hansestadt. Bis zur Antennenspitze mißt das vielgerühmte technische Wunder 271,5 Meter. Hamburgs höchstes Bauwerk ist von den meisten Stadtteilen aus zu sehen, weil es an einem Platz errichtet wurde, der hierzulande schon eine kleine Anhöhe genannt werden kann. Hatten die Hamburger den Bau seit bald zwei Jahren bestaunt, so können sie jetzt umgekehrt feststellen, daß man von dort oben fast die ganze Stadt überschaut. Beides entfällt natürlich bei typischem Hamburger Wetter.

Im Prospekt stehen die stolzen Zahlen. Dreißig Meter Durchmesser hat die Aussichtsplattform in der Restaurantskanzel. Und die Betriebskanzel der Bundespost, 26 Meter höher gelegen, hat noch zehn Meter Durchmesser mehr. Mit Spannung und Schaudern hatten die Hamburger im vorigen Jahr verfolgt, wie diese Kanzeln am schlanken Turm hinaufgehievt wurden.

Die Etage mit der Aussicht über Hamburg ist erst der Anfang. Etwas höher in derselben Kanzel soll es sehr elegant werden. Herr Kroepels, Hotelier und Miteigentümer des teuren Turms, hält ihn für den schönsten der Bundesrepublik. Und was er zur weiteren Verschönerung tun kann, das soll geschehen. 21 000 Taschenlampenbirnen sollen das Luxusweinrestaurant so beleuchten, daß den Gästen abends nicht die Aussicht verdorben wird und sie doch ihr 200 Gramm schweres Entrecote oder die Consomme nature sehenden Auges genießen können.

Am 12. Mai wird das Restaurant eröffnet. Der Turm kann eine ganze Menge Leute beherbergen: in der Kanzel 670, davon auf der Aussichtsplattform 300, im Selbstbedienungsrestaurant 130, im Weinrestaurant und einem ebenfalls pikfeinen Restaurant darüber 220 Personen. Auch eine Bar wird es noch geben, die zwanzig Plätze hat. In den gehobenen Abteilen kann man behaglich sitzen – und man bewegt sich doch: Sie werden nämlich ganz langsam – eine Umdrehung dauert eine Stunde – um den Turm rotieren. Wer über Barmbek oder dem Heiligengeistfeld mit der Suppe begann, kann den Nachtisch über Harvestehude an der Alster genießen. R. H.