Von Dietrich Bächler

Das Unbehagen am Aufstand der Studenten hat im Bewußtsein der Hochschullehrer das Unbehagen an der Bürokratie ein wenig verdrängt. Aber „engstirnige Bürokratie hemmt Fortschritt der Wissenschaft“ bleibt ein beliebter Slogan. Es fehlt auch nicht an Versuchen, den Angriff der Studenten umzulenken. „Der Feind sitzt in den Amtsstuben!“

Jedes Unbehagen hat seine Ursachen. Wer gängigen Schlagworten folgt, ergründet sie selten. Selbstverwaltung heißt Freiheit von staatlicher Sachaufsicht, Freiheit von parlamentarischer Kontrolle. Akademische Selbstverwaltung basiert demnach nicht auf dem demokratischen Prinzip. Im Gegenteil, sie entspringt der liberalen Überzeugung, daß Lehre und Forschung einen Freiheitsraum brauchen, der aus dem Herrschaftsbereich der Volksvertretung ausgespart bleibt.

Parallelen zur Selbstverwaltung der Kommunen zu ziehen, wäre verfehlt. Der Gemeinderat hat sein demokratisches Mandat. Er kann sich auf die Wählerstimme des Gemeindebürgers stützen, der als Steuerzahler auch die Mittel für die Gemeindeverwaltung aufbringt. Dem akademischen Senat der Hochschule fehlt diese demokratische Legitimation, gleichgültig, ob er sich nur aus Hochschullehrern oder auch aus Assistenten und Studenten zusammensetzt. Seine Unabhängigkeit stützt sich allein auf das Grundrecht der Freiheit von Lehre und Forschung. Sie ist der Unabhängigkeit der Gerichte vergleichbar, die dem Richter. die Freiheit. gibt, unbehelligt vom Druck politischer Interessen dem Gesetz zu folgen.

Freiheit der Lehre bedeutet Weisungsungebundenheit in Lehrmethode und Lehrmeinung, Freiheit der Forschung, Weisungsungebundenheit in der Wahl des Forschungsthemas. Akademische Selbstverwaltung, diese Sünde gegen das demokratische Prinzip im Namen der Freiheit, kann nur so weit gehen, als dies unerläßlich ist, um die Weisungsfreiheit von Lehre und Forschung zu garantieren.

Dazu gehört die Erteilung der Lehrbefugnis oder die Aufstellung von Berufungslisten.

Dazu gehört jedoch nicht die Ausstattung der Hochschule mit Gebäuden, Sachmitteln und Hilfspersonal, kurz: ihr Haushalt. Hier beginnt das unverzichtbare Recht der Volksvertretung, das Mandat ihrer Wähler wahrzunehmen, die durch ihre Steuern auch die Hochschuleinrichtungen finanzieren.