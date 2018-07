Von Uwe Nettelbeck

In einer Einstellung der-„Chronik der Anna Magdalena Bach“ von Danièle Huillet und Jean-Marie Straub liest der Musiker Gustav Leonhardt als Johann Sebastian Bach eine Passage aus einem Brief vor, den der Kantor Johann Sebastian Brief aus Leipzig an einen Jugendfreund geschrieben hat, der als kaiserlich russischer Agent in Danzig lebte:

Hierselbst bin nun nach Gottes Willen annoch beständig. Da aber nun 1) finde, daß dieser Dienst bei weiten nicht so erklecklich, als man ihn mir beschrieben, 2) viele accidentia dieser Station entgangen, 3) ein sehr teurer Ort und 4) eine wunderliche und der Musik wenig ergebene Obrigkeit ist, mithin fast in stetem Verdruß, Neid und Verfolgung leben muß, als werde genötiget werden mit des Höchsten Beistand meine Fortun anderweitig zu suchen.

Nach zehn Jahren in Deutschland wollen Jean-Marie Straub und seine Frau Danièle Huillet lieber heute als morgen die Bundesrepublik verlassen und nach Rom weiterziehen.

Sie faßten diesen Entschluß vor einer Woche. Am 10. April 1968 fällte die Filmbewertungsstelle der Länder die unerträglichste Entscheidung ihrer an umstrittenen Entscheidungen nicht gerade armen Geschichte: Ein Bewertungsausschuß lehnte es ab, der „Chronik der Anna Magdalena Bach“ ein Prädikat zuzusprechen.

Ich halte diese Entscheidung für eine Katastrophe, die unmißverständlich verrät, was uns blüht.

Vor dem Erlaß des Gesetzes zur Förderung des deutschen Films erschien uns die Filmbewertungsstelle der Länder als eine eher lächerliche Einrichtung. Der Schaden, den sie anrichten konnte, war vergleichsweise gering.