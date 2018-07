Unter dem Druck der Rassenunruhen, die Mitte voriger Woche zuletzt in Kansas City aufflammten, hat der US-Kongreß ein lange blockiertes Bürgerrechtsgesetz verabschiedet. Es stellt die Diskriminierung von Farbigen auf dem Wohnungsmarkt unter Strafe.

Am Dienstag voriger Woche hatten 150 000 Menschen den ermordeten Negerführer Martin Luther King in dessen Heimatstadt Atlanta zu Grabe getragen. Der mutmaßliche Attentäter war mit einem weißen Ford-„Mustang“ vom Tatort in Memphis geflüchtet. Der FBI, der künftig für die Verfolgung aller Verbrechen gegen Bürgerrechtskämpfer zuständig sein wird, spürte einen herrenlosen Wagen jenes Typs in Atlanta auf. Die Fahndungen konzentrierten sich insgeheim auf den Eigentümer Eric Galt (37), ein stellungsloser Seemann aus Birmingham in Alabama, der verschwunden ist.