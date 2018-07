/ Von Marianne Kesting

Wer im Gefängnis gesessen hat und dort zum Schriftsteller geworden ist, beschwört den Vergleich mit Jean Genet herauf. Inzwischen gibt es mehrere Fälle dieser Art. Alphonse Boudard ist sicher einer der originellsten und amüsantesten, wenn auch nicht alles erfreulich ist, was er berichtet.

Seit die poètes maudits den Konnex zwischen dem Außergesellschaftlichen und der Dichtung pflegten, oder besser: seit die industrielle Gesellschaft die Künstler in ein gewisses Mißverhältnis zur Öffentlichkeit brachte und damit eine Glorifizierung der außergesellschaftlichen Haltung hervorrief, treiben die Blumen des Bösen in der modernen Literatur die absonderlichsten Blüten.

Im Gegensatz zu den meisten Poeten dieser Art, die für Verbrechen schwärmten, aber nie eins begingen, ist Alphonse Boudard ein wirklicher „schwerer Junge“, ein ganz regulärer Geldschrankknacker. Er ist weder ein Metaphysiker noch ein Ästhet des Bösen, sondern schlicht ein Jüngling, der vom bürgerlichen Berufsleben abgekommen ist und auf schnellere Weise zu Geld zu kommen suchte: durch Einbrüche. Er verachtet sein Milieu, aber das bürgerliche ist ihm darum nicht etwa lieber. Das Verbrechen entbehrt für ihn durchaus des Genetschen Glanzes, aber er bekennt, daß es ein Abenteuer ist und seine Faszination hat.

Und damit rollt er den geheimen Untergrund der wachsenden Jugendkriminalität in der Wohlstandsgesellschaft auf, der die Sucht nach Kriminalfilmen und Horrorfilmen entspricht: Die sterilen Lebensgeleise zwischen Büro, Fabrik und Dreizimmerwohnung provozieren die Lust am Abenteuer. Und als einziges Abenteuer innerhalb der vorfabrizierten Freuden, die die Industriewelt für den einzelnen bereithält, sind Erotik und Verbrechen übriggeblieben, wobei nur das letztere offenbar mit einem Risiko verbunden ist.

Alphonse Boudard ist kein Poet. Er hat die Gabe des Erzählens mit auf den Weg bekommen und frönt ihr im Gefängnis, weil er mit seiner Zeit nichts Besseres anzufangen weiß. Nichts also von Meditationen über den infernalischen Glanz des Verbrechens, nichts von dostojewskijscher Philosophie über Schuld und Sühne, nichts von Genets blasphemischer Metaphorik. Natürlich kennt er Genet; er sitzt im gleichen Gefängnis, in Fresnes, und weiß, daß Genet dort inhaftiert war und geschrieben hat. Boudard ist ein belesener Einbrecher, der sich außerdem in Valéry und Apollinaire auskennt, aber ihre Methode verachtet, die Welt im Licht der dichterischen Phantasie neu zu erschaffen. Er will lediglich die Wirklichkeit schildern, wie er sie erlebt hat. Und diese Wirklichkeit sieht trübe aus.

Eigentlich sollten die Richter sich hüten, Leute einzusperren, die schreiben können und der Öffentlichkeit von den Zuständen in den jeweiligen Gefängnissen erzählen. Bei Boudard erhellen keine phantastischen Metaphern die düstere, enge, kalte, nur von pornographischen Inschriften und Bildern verzierte Zelle, wo drei Männer sich mehr oder weniger das Leben unerträglich machen und eine kleine Hölle inszenieren. Die sensibleren Naturen gehen ein, werden krank, sterben weg; die robusteren, dickfälligeren überleben; einige richten sich dort bürgerlich ein, mit Komfort nach Maß.