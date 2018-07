Zweifel an dem Aussagewert des vom Statistischen Bundesamt erstellten Lebenshaltungskostenindex für das Ausmaß der Geldentwertung hat die Bundesbank in einem Gutachten für den Bundesfinanzhof angemeldet. So ist nach Auffassung der Notenbank der Index durch die Zwangswirtschaft im Wohnungswesen auf der einen Seite künstlich niedrig gehalten worden, während er auf der anderen Seite durch den Agrarprotektionismus überhöht erscheint.

Nach der schrittweisen Entlassung des Wohnungswesens aus der Bewirtschaftung sind die in den Index eingehenden Mieten wesentlich stärker gestiegen als die übrigen Lebenshaltungskosten.

Umgekehrt wirken sich die gegenüber dem Weltmarkt abgeschirmten Agrarpreise aus. Lebensmittelpreise und damit auch der Lebenshaltungsindex würden niedriger sein, wenn sich die Bundesrepublik auf dem Weltmarkt versorgte.

Auf der Basis 1950 = 100 berechnet ist der Lebenshaltungskostenindex bis 1964 auf 133,8 gestiegen. Der Wohnungsindex stieg indessen auf 166,0, der Index der Preise für Post, Verkehr, Heizung und Elektrizität auf 161,9 Punkte. Der Lebenshaltungsindex ohne diese vier Positionen und ohne Getreideerzeugnisse wäre dagegen von 1950 bis 1964 nur auf 123 Punkte geklettert, pro Jahr also nur um 1,5 Prozent.

Die Bundesbank kommt zu dem Schluß, daß die tatsächliche Geldentwertung in der Bundesrepublik damit wesentlich geringer ist, als es der Lebenshaltungsindex widerspiegelt. Durch die Eingriffe des Staates in die Preisbildung seien in den Index Faktoren eingegangen, die mit einer Geldwertverschlechterung nicht gleichgesetzt werden könnten. mb.