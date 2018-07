Nach einem erfolgreichen Jahr treten Schiller und Strauß auf der Stelle: Die Große Koalition hat nicht mehr viel Zeit für Reformen

Karl Schiller hat sein wichtigstes Ziel erreicht: in der Bundesrepublik herrscht wieder Vollbeschäftigung. Aus den letzten statistischen Erhebungen darf man den Schluß ziehen, daß es am Ende dieses Monats zum erstenmal seit 1966 wieder mehr offene Stellen als Arbeitslose geben wird. Auch Franz Josef Strauß kann zufrieden sein: bei den Finanzen des Bundes herrscht wieder Ordnung, obwohl trotz mittelfristiger Planung der Ausgleich jedes einzelnen Haushalts gegen den Widerstand der Interessengruppen durchgesetzt werden muß (siehe Seite 35 „Katzers falsche Zahlen“). Innerhalb eines Jahres ist es Schiller und Strauß gelungen, durch zielbewußte Politik die Rezession zu überwinden und einen neuen Aufschwung in Gang zu bringen.

Diese Leistung der Regierung Kiesinger wird nur gering schätzen, wer allzu schnell vergißt. Als die neuen Männer im Dezember 1966 antraten, trieben wir dem Staatsbankrott zu, verloren jeden Monat Zehntausende ihre Arbeitsplätze, sanken Produktion und Auftragseingang bei der Industrie von Woche zu Woche. Und nirgends waren Anzeichen für eine Besserung zu erkennen.

Gar nicht auszudenken, wie die Lage der Bundesrepublik wäre, wenn wir vielleicht eine Million Arbeitslose hätten und mitten in einer deprimierenden Krise ständen. Dann hätten sich wohl breite Schichten für die Parolen der radikalen Linken (oder Rechten) anfällig gezeigt, dann hätte eine Solidarisierung von Arbeitern mit unruhigen Studenten vielleicht zum offenen Aufruhr ausarten können – zu einem Aufruhr ohne Ziel, der jedoch die politische Stabilität dieses Staates bedroht hätte. In der modernen Industriegesellschaft vermag sich eben eine auf Freiheit gegründete Ordnung nur zu behaupten, wenn sie Wohlstand garantiert.

Trotz der unbestreitbaren Erfolge findet jedoch auch die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Großen Koalition immer mehr Kritiker. Wer fair ist, muß zugeben, daß Schiller und Strauß im letzten Jahr sehr gute Arbeit geleistet haben – aber er wird auch die Frage stellen, wann denn nun die Versprechungen der Regierungserklärung vom Dezember 1966 erfüllt sein werden. Wie Wirtschaftsminister Schiller in einem Gespräch mit der ZEIT gesagt hat: „1968 muß zu einem Jahr der Reformen werden.“

Wenn man dies als Maxime nimmt, muß man sagen, daß wir einige verlorene Monate hinter uns haben. Viel zu viel Zeit verging, bis Schiller endlich sein Kohlegesetz durch den Bundestag hatte, und bis zur Stunde weiß niemand, ob die vom Minister als unerläßlich bezeichnete Einheitsgesellschaft noch zustande kommt. Wir müssen bisher auf entscheidende Maßnahmen zur Sanierung der Ruhr ebenso warten wie auf eine klare Definition der Ziele unserer Agrarpolitik, auf den Abbau überflüssiger Subventionen, die Straffung und Modernisierung der Verwaltung und vor allem auf die Finanzreform. Franz Josef Strauß liegt gegenüber seinen Zeitplan weit zurück: die Länder verteidigen zäh jede Machtposition – und Kiesinger scheut bisher vor offener Konfrontation zurück.

Für die Große Koalition ist jetzt „Halbzeit“: Noch einmal 15 Monate und es wird gewählt. Praktisch bedeutet das: Kiesinger, Schiller und Strauß haben nur noch ein Jahr, um die Reformen, die sie versprochen haben und auch für notwendig halten, im Parlament durchzusetzen oder wenigstens einzuleiten. Der Kanzler aber, so heißt es in Bonn, wolle nur dann „kämpfen“, wenn ihm der Sieg von vornherein sicher sei. Das hatten wir doch schon einmal: Einen Kanzler, der wußte, was zu tun ist, aber nicht die Kraft fand, es auch zu wagen. Sollten die Lehren aus dem Krisenjahr der Erhard-Regierung schon vergessen sein? Diether Stolze