Am vorletzten Tag der XIV. Westdeutschen Kurzfilmtage zog der größte Teil der Besucher von Oberhausen nach Bochum, um in Räumen der Ruhr-Universität jene 22 von 35 deutschen Filmen anzusehen, die die Regisseure aus Protest gegen die Festivalleitung zurückgezogen hatten. Dies war der vorläufig letzte Akt des Falles „Besonders wertvoll“, der damit begonnen hatte, daß die Festivalleitung den Film Hellmuth Costards aus dem Programm und aus dem Wettbewerb strich.

Mit dem Auszug des größten Teils des deutschen Programms fand das unerwartete Ereignis statt, daß deutsche Regisseure, die nicht mehr gemeinsam haben als den Willen, Filme zu machen, sich nicht auf das gemeinsame Verfassen von Manifesten beschränkten, sondern gemeinsam handelten.

Zum andern wurde hier einmal deutlich, welchen Einflüssen die Programmgestaltung eines Festivals unterliegt und wie notwendig es ist, die ganze Filmauswahl aus dem Bereich privaten Kuhhandels herauszunehmen und zu einer öffentlichen Angelegenheit zu machen. Zu dem Skandal konnte es ja nur kommen, weil erstmals in der Geschichte des Festivals eine Auswahlkommission bestellt wurde, in der Filminteressierte vertreten waren, für die der reibungslose Ablauf eines Festivals nicht der einzige Gesichtspunkt der Auswahl war.

„Besonders wertvoll“ war nur der spektakulärste Film einer Auswahl, die sich auch in den übrigen Filmen von allen früheren deutschen Wettbewerbsprogrammen unterschied: „Der warme Punkt“ von Thomas Struck, „Jane erschießt John, weil er sie mit Ann betrügt“ von Rudolf Thome, „jüm-jüm“ von Werner Nekes und „Warum hast du mich wachgeküßt?“ von Hellmuth Costard haben nichts mehr zu tun mit einem so belanglosen Film wie „Auf der Flucht“, den die Festivalleitung als Ersatz für die Ausfälle einsetzte.

Die in Bochum gezeigten Filme demonstrierten das Ende der Vorherrschaft des braven Kurzfilms in der Bundesrepublik. Es waren fast durchweg Filme, die sich um die Regeln, nach denen ein Prädikat der Filmbewertungsstelle zu erwerben und eine Vorführung in Oberhausen zu erreichen ist, einfach nicht kümmerten. Sie hielten sich selten an die übliche Länge, respektierten nicht die gewohnten Eigenheiten der verschiedenen Kurzfilmgattungen, und es fehlten ihnen zum großen Teil die anbiedernden Scherze, mit denen Kurzfilme sich das Herz von Filmfunktionären erobern.

Die Oberhausener Kurzfilmtage leiden an Konstruktionsfehlern, die in den letzten Jahren zunehmend zutage traten und mit kleinen Verbesserungen nicht beseitigt werden können.