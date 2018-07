" er sich eine Woche auf dem Londoner Kunstmaikt umgesehen hat, wer sechs Tage (und halbe Nächte) lang mit Kunsthändlern, Künstlern, Kunstkritikern, Kunstsanmlern und sonstwie der bildenden Kunst verfallenen Briten Umgang gehabt hat und wer zwischendurch immer wieder — auf Einkaufstüten, Aschenbecherr, Whiskygläsern, Servietten und anderm unvermuteten Werbeträgern — der rührenden Devise "Back Britain" begegnet ist, der tut sich hart, ein objektives Urteil zu fällen. Wer aber der Wahrheit den Vorrang vor Schmeicheleien gibt, der muß sich und anderen eingestehen, daß in London derzeit viel Lärm um wenig gemacht wird — zumindest was die bildende Kunst und deren Markt anbelangt. immer wieder ein Flugbillet wert; ein Vormittag in der Täte- oder National Gallery muß selbst dem versnobtesten Kunstreisenden Eindruck macher, und ein Galeriebummel durch die Bond Street (Old wie New und deren Nebenquartiere bietet zweifellos mehr als eine Kunstexpedition durch sämtliche westdeutschen Provinzhauptstädte zusammengenommen; wer sich aber kurz vorher in New York umgetan hat und die 57. Straße oder die Madison Avenue als Verjleichsmaßstab anlegt, der muß — bei dler Liebe zu "Good Old England" — ; u dem ebenso nüchternen wie ernüchternden Schluß gelangen, daß dieses England eher "old" als "good" ist. Es ist beruhgend und tröstend, daß sich die Engländer selbst am wenigsten etwas darüber vormachen.

"Lets not kid ourselve; — laßt uns darüber nichts vormachen, daß es in dieser Stadt nichts gibt, das einen Vergleich mit New York aushält", stellte der englische Kunstkritiker Christopher Finch in der März Nummer der führenden englischen Kunstzeitschrift "Studio" (international Journal of modern art) fest, der nicht zufällig zum Jahresende einen Museumsposten in den Veieinigten Staaten übernehmen wird.

Zwar ist London nach w e vor der führende Platz für den Handel, den Auktionshandel zumal, mit Alten und Modernen Meistern. Es ist ke:n Zufall, daß Monets "Terrace at Sainte Adresse" von New York nach London zu Christies transportiert werden mußte, um dort für 588 000 Pfund (5 6 Millionen Mark) ersteigert zu werden — und anschließend wieder zurück nach Nev York (ins Metropolitan Museum) verfrachtet wurde. Und auch Dürers "Melancliolia" versteigert sich in London immer noch besser als irgendwo sonst auf der Welt. Aber auf der Bühne der zeitgenössischen Kunst spielt London — im Vergleich zu New York — bestenfalls eine Statistenrolle: Trotz hervorragender Bildhauer wie Caro, King, Tucker, Paolozzi und international angesehener Maler wie Hamilton, Blake, Jones, Hockney und Riley. Die Galeristen, die sich für diese Künstler einsetzensind sich darüber einig, daß es nicht an Interesse für die Arbeiten dieser und anderer englischer Künstler fehlt (denen es freilich nicht gelingen will, den Eindruck einer "London School" zu erwecken); sie haben sich jedoch im gleichen Maße darüber zu beklagen, daß dieses Interesse nicht in Pfunden und Shilling Ausdruck findet. Die Leute kommen (zu Ausstellungseröffnungen) und begeistern sich — aber sie kaufen darum noch lange nicht.

Kein Wunder, daß im vergangenen Jahr ein halbes Dutzend AvantgardeGalerien die Tore schließen und die Segel streichen mußte. Die London Times sprach von einem "Crisis year for the avant garde" — von einem "Jahr der Krisis der Avantgarde". Entgegen der Annahme der Londoner Times hat diese Krisis jedoch weniger mit einer Krisis der englischen Kunst selbst als mit einem nur spurenweise vorhandenen (Kauf ) Interesse des britischen Publikums zu tun, das den altbewährten "börsengängigen" Meistern den Vorzug vor Risikowerken der zeitgenössischen Kunst gibt. Für die Krisis des britischen Kunstmarktes ist die Tatsache bezeichnend, daß die mutigste aller Londoner Avantgarde Galerien, die des jungen Robert Fräser, in diesen Wochen ihre letzte Ausstellung zeitgenössischer Kunst veranstaltet hat. Robert Fräser, der sich bisher für Künstler wie Peter Blake, Patrick Gaulfield, Richard Hamilton und Colin Seif eingesetzt — und damit sein Vermögen aufs Spiel gesetzt hat —, zieht sich aus dem Handel mit der Kunst seiner Zeit heraus und auf die "magische Kunst" der Tibetaner und Inder zurück. In seiner Galerie in der Duke Strest fanden wir die verkohlte Leiche eines jungen Mädchens, das "nukleare Opfer" von Colin Seif liegen, für das sich — zum Preise von 350 Pfund — offenbar kein Käufer gefunden hatte. In seinem privaten Apartment konfrontierte er uns mit Beispielen der "Tantra Art" aus Nepal und Tibet, die bei Sothebys am 18. März zu "lächerlich niedrigen" Preisen (zwischen 55 und 190 Pfund Sterling) versteigert wurden. Robert Fräser zeigte sich davon überzeugt, daß die Preise für die "magische Kunst" des Fernen Ostens binnen weniger Jahre um das Zehnfache steigen würden bon.