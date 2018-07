Von Heinz-Günter Kemmer

Bei Theodor Blank müssen beide Ohren Daueralarm läuten, denn nie ist in so kurzer Zeit soviel Gutes über ihn gesagt worden wie in den letzten Wochen. Wohin man auch kommt – überall wird bereitfertig das Lied von der Ehrenhaftigkeit und Integrität des Ex-Ministers und CDU-Abgeordneten gesungen. „Ein ehrenwerter Mann“, das ist der gemeinsame Tenor aller Lobpreisungen – und dieses „ein ehrenwerter Mann“ meinen alle nicht so, wie es Marc Anton beim Begräbnis Cäsars auf Brutus anwandte.

Freilich, das „Aber“ läßt auch hier nicht auf sich warten. Denn reichlich viele machen von diesem Aber Gebrauch, wenn sie nach ihrer Meinung über die Wahl von Theodor Blank in den Aufsichtsrat der Vereinigten Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (Veba) gefragt werden. Sie bestreiten ihm nicht die Qualifikation, wenngleich sie – was kein Widerspruch ist – andere für qualifizierter halten; sie bestreiten nicht seine Unabhängigkeit; sie haben überhaupt nichts gegen Theodor Blank, aber vieles gegen Kurt Schmücker, der Blank für den Aufsichtsrat der Veba auserkoren hat.

Als Bundesschatzminister nimmt Schmücker bei der Veba die Funktion des Großaktionärs wahr. Denn der Bund hält rund 40 Prozent des Grundkapitals der Veba. Bei der Teilprivatisierung des Unternehmens im Jahre 1965 behielt der Bund 36 Prozent des Kapitals für sich, weitere rund 4 Prozent kaufte er an der Börse hinzu, um den Ausgabekurs von 210 Prozent wenigstens über die Bundestagswahlen 1965 hinwegzuretten, sollte doch der Verkauf von Veba-Volksaktien ein Wahlschlager sein.

Bei der Privatisierung behielt sich der Bund vor, 4 der 14 Aufsichtsratsmandate, die den Aktionären zustehen – weitere 7 Mitglieder werden nach dem Betriebsverfassungsgesetz von der Belegschaft delegiert – mit Männern seiner Wahl zu besetzen. So zogen die Staatssekretäre Walter Grund und Dr. Fritz Neef neben den Generaldirektoren Hans Birnbaum (Salzgitter) und Dr. Hubertus Roishoven (Saarbergwerke) als Repräsentanten des Großaktionärs in den Aufsichtsrat ein. Mitglied des Aufsichtsrates wurde aber auch der langjährige Sprecher des Veba-Vorstandes, Professor Dr. Alfred Hartmann, Staatssekretär außer Diensten.

Kurt Schmücker muß den ehemaligen Staatssekretär als seinen fünften Mann angesehen haben, wie sonst hätte er nach dessen Tode überlegen können, wer denn nun aus den Kreisen der Bonner Notabeln auf den Stuhl Hartmanns rücken sollte. Glaubt man Bonner Informationen, dann sah sich Schmücker einem massiven Druck der „Staatssekretärclique“ ausgesetzt, die das Aufsichtsratsmandat für sich reklamierte. Und der Bundesschatzminister soll aufgeatmet haben, als von anderer Seite auch der Name Theodor Blank genannt wurde.

Also trug er dem Salzgitter-Chef und Ex-Ministerialdirigenten Hans Birnbaum, der dem Veba-Aufsichtsrat präsidiert, auf, den ehemaligen Bundesminister als Nachfolger des ehemaligen Staatssekretärs vorzuschlagen. Birnbaum („Ich habe den Blank nicht erfunden“) schlug ihn vor, in der Aufsichtsratssitzung am 30. Januar 1968. Was daraufhin im Aufsichtsrat geschah, ist durch den Schleier der Schweigepflicht dem Blick der Öffentlichkeit entzogen.