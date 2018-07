Festwochen in Helsinki. Vom 16. bis 30. 5. kulturelle Veranstaltungen in der finnischen Hauptstadt. Auf dem Programm stehen Theateraufführungen, Opern, Konzerte, Musicals und Ballette mit Künstlern aus aller Welt. Zur Auswahl täglich fünf bis fünfzehn Veranstaltungen.

Billiger Urlaub in Österreich. In einer Broschüre der österreichischen Fremdenverkehrsbehörde werden 475 österreichische Orte genannt, die günstige Pauschalpreise anbieten, vor allem in der Vor- und Nachsaison. Eigene Rubrik mit Kinderermäßigungen.

Golf in Interlaken. Von April bis Oktober 1968 Golf-Ferien, pauschal sieben Tage. Hotel, Vollpension und Benutzung des Golfplatzes. Preis: 250 Mark. Golfplatz am Thunersee, Schwimmen, Rudern, Segeln und Wasserskilaufen. Anmeldung: Verkehrsbüro Interlaken.

Hinter den Ural. Neu im Programm der Fahrmit-Jugendreiseorganisation: 15-Tage-Flugreise hinter den Ural, zum Aralsee nach Taschkent, Buchara und Samarkand. Preis: 1197 Mark (ab Düsseldorf).