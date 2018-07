Inhalt Seite 1 — -- Von ZEIT zu ZEIT -- Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach dem Berliner Attentat auf den SDS-Ideologen Rudi Dutschke kam es an vielen Orten der Bundesrepublik über die Ostertage zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Anti-Springer-Demonstranten. Kundgebungen gegen Springer wurden auch in London und Brüssel organisiert. In Bonn erörterten das Bundeskabinett und der innenpolitische Ausschuß des Bundestages die gespannte Lage in der Bundesrepublik. Etwa 300 000 Menschen beteiligten sich in Westdeutschland an den ruhig verlaufenen „Ostermärschen“.

Kollisionen – Kontakte

Bei der Bergung eines Flüchtlings kollidierten im Fehmarnbelt das westdeutsche Torpedo-Fangboot „Najade“ und das mitteldeutsche Passagierschiff „Völkerfreundschaft“. Ostberlin verhängte ein DDR-Durchreiseverbot für Bonner Minister und Spitzenbeamte. In der Tschechoslowakei mehrten sich die Anzeichen für eine Bereitschaft zur Verbesserung der Beziehungen mit den westlichen Staaten.

Sondersitzungen, Sonderschichten

Auf einer Sondersitzung in Bonn einigten sich die Kultusminister der Bundesländer über die Grundzüge einer Hochschulreform. Die IG Metall kündigte die Lohn- und Gehaltstarife für die Beschäftigten der Metallindustrie mit Ausnahme Bayerns, in Anpassung an die starke Belebung des Auto-Geschäfts mußten Ford und Audi Sonderschichten einlegen.

Gleich und ungleich

Der durch die amerikanischen Rassenunruhen nach der Ermordung Martin Luther Kings in den USA entstandene Sachschaden belief sich auf 30 Millionen Dollar. In Washington wurde ein Gesetz zur Verbesserung der Wohnbedingungen für Farbige und zur Verfolgung von Verbrechen gegen Bürgerrechtskämpfer verabschiedet. Der amerikanische Rassenfilm „In der Hitze der Nacht“ wurde in Hollywood mit dem „Oscar“ ausgezeichnet. In Spanien trat ein Gesetz über die Gleichberechtigung anderer Religionsgemeinschaften mit der katholischen Mehrheit in Kraft. Mit der größten Polizeitruppe seit Beendigung des spanischen Bürgerkriegs wurden baskische Unabhängigkeitsdemonstrationen in San Sebastian verhindert.