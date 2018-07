Die Befürchtungen der Israelis haben sich bestätigt: Frankreich liefert dem Irak Düsenjäger. Schon nach dem Besuch des Bagdader Staatschefs Aref in Paris vor wenigen Monaten hieß es, de Gaulle sei willens, für Ölkonzessionen Waffen einzutauschen. Nun ist der Handel perfekt geworden, wenn sich der General auch inzwischen damit abfinden mußte, daß die Iraker ihr Erdöl lieber in eigener Regie ausbeuten wollen.

Für die Israelis aber birgt dieses Geschäft weitaus mehr Enttäuschungen. Die Iraker fallen nach de Gaulles Meinung nicht unter das Waffenembargo, das er nach dem Juni-Krieg über die streitenden Parteien verhängte. Dabei hat Bagdad auf jordanischem Gebiet noch immer 10 000 Mann unter Waffen stehen, angeblich um die Armee König Husseins von einem Putsch abzuhalten. Obendrein erhält der Irak genau jene Zahl Mirage-Maschinen, die Jerusalem vor dem letzten Krieg in Frankreich bestellt und inzwischen auch bezahlt hat – 32 Düsenjäger vom Typ 5, 16 vom Typ 3 E und sechs Trainingsflugzeuge. Sie standen eben schon auf dem Produktionsprogramm.

So nimmt es denn nicht wunder, daß sich in Israel die Meinung verbreitet, die Juden könnten sich nur noch auf sich selber verlassen. Die Freunde von gestern jedenfalls haben sich in ihren Augen als höchst unverläßlich erwiesen. D. St.